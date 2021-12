Athletico-PR: como o rival do Galo se tornou exemplo de estrutura e gestão

(foto: Pedro Souza/Atlético-MG)



Em dezembro, as casas de apostas desportivas de todo o Brasil estarão preparadas para dois jogos muito importantes para os mineiros. Pela terceira vez na história, Atlético e Athletico-PR estão na final da Copa do Brasil. No ranking de finalistas da competição, cada um possui os mesmos números em decisões do campeonato.

O Atlético disputou duas vezes a taça e, na primeira vez, no ano de 2014, chegou ao título inédito contra o Cruzeiro, seu arquirrival. Já no ano de 2016, o clube mineiro acabou sendo derrotado pelo Grêmio e, assim, terminando em segundo lugar.

Da mesma forma, o Athletico-PR também já disputou por duas vezes a Copa do Brasil. No ano de 2013, perdeu para o Flamengo e ficou com o vice-campeonato. Já no ano de 2019, o time paranaense chegou ao título inédito derrotando o Internacional na final.

Enquanto nos últimos anos o Atlético tem buscado formar um time recheado de campeões nacionais , o Athletico-PR também tem se tornado um exemplo de gestão e estrutura.

E, se Sun Tzu dizia que é preciso conhecer o adversário para não precisar temer o resultado das batalhas, conhecer o Athletico-PR também é muito importante.





Por isso, vale a pena fazer uma análise do time paranaense e saber como ele tem se tornado o exemplo que é hoje de gestão e estrutura.

Athletico-PR: Como se tornou exemplo de gestão e estrutura

O Athletico-PR iniciou a venda de atletas no fim da década de 90. Com isto, acabou por construir o seu Centro de Treinamento e a sua primeira Arena. Para que isso ocorresse, as negociações foram com atletas como Fernandinho, Paulo Rink, Oséas, Kleberson, Lucas e Jadson.

Nos últimos dez anos, negociações deste tipo se intensificaram e, agora, é comum que haja atletas do time sendo vendidos na janela de transferência.

O volante Otávio e o também volante Hernani, sem falar nos atacantes Douglas Coutinho e Marcelo Cirino, foram vendidos pelo clube entre o ano de 2014 e o ano de 2017. Todos eram filhos da base.

Após isso, com inéditos resultados, houve mais uma longa temporada de lançamentos.





Com mais de R$ 300 milhões arrecadados, foram lançados nomes como Léo Pereira, Robson Bambu, Bruno Guimarães, Renan Lodi, Pablo e Rony.

No ano de 2021, a bola da vez foi o Vitinho. O atacante foi vendido por 6 mi de euros (o que equivale a aproximadamente 37 mi de reais)ao Dínamo Kiev.

No ano anterior, em 2019, foram arrecadados cerca de 150 milhões de reais com a venda de jogadores.

Graças às recompensas advindas com as vendas de seus atletas, o Furacão começou a realizar outros investimentos. Por exemplo, dos 8 reforços para esta temporada, 4 foram adquiridos.





Pablo Siles, do Vitória, foi adquirido por 3,5 mi. Lucas Fasson foi comprado por 10 mi de reais. David Terans, do Galo, saiu ao valor de 7,5 mi de reais.

E teve ainda Matheus Babi, do Botafogo, que foi comprado por 12 milhões.

Como o Athletico-PR está hoje

O Athletico-PR continua a focar-se na venda e no treinamento dos atletas, tendo inclusive já começando a procurar por jogadores novos com potencial de revenda.

Reconhecido como uma associação sem a finalidade de lucro, o Athletico-PR é dono de um projeto de longo prazo e já bastante consolidado no futebol.

O time carrega títulos inéditos e recentes como a Copa do Brasil de 2019 e a Copa Sul-Americana, que conquistou em novembro de 2021.

No entanto, o clube espera protagonizar um salto ainda maior à frente.

O time quer deixar de ser uma associação sem fins lucrativos para se tornar um “clube-empresa”.

Ou, em outras palavras, uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Mário Celso Petraglia, diretor do Athletico-PR, explicou em entrevistas que a criação dessa sociedade será dividida em duas classes.

A primeira é a Classe A, na qual o FunCAP (Fundação do Clube) recebe direitos de veto nas decisões futuras do time.

O objetivo é evitar radicais mudanças como a troca de cidade, de cores e escudo. Já na segunda classe, a Classe B, o investimento seria dividido entre investidores e o Athletico, ficando 50% de share para cada parte.

Gestão de Petraglia





Após a humilhante derrota do 5 a 1 para o rival Curitiba, o Athletico mudou a forma como se portava e se comunicava com os torcedores no ano de 1995.

Mario Celso Petraglia, que antes pouco aparecia na nação athleticana, tornou-se figura pública após a derrota. Tornou-se, aos poucos, o rosto da revolução do clube, que teve como inicial prioridade a estrutura.

Construíram o seu moderno Centro de Treinamento e realizaram duas reformas no estádio do time.

Apesar de ter “abandonado o barco” no ano de 2008, Petraglia acabou por ser reeleito no ano de 2012, após o rebaixamento do time para a Série B. Logo o Athletico subiu para a Série A, ficou em terceiro na tabela de clubes e tornou-se campeão pela segunda vez da Copa do Brasil no ano de 2013. Tendo sido, depois, novamente uma constante figura em torneios mundiais, como a Copa Sul-Americana (2015) e a Libertadores (2014 e 2017).

Athletico-PR x Atlético-MG





Especialistas admitem que o Athletico-PR possui um modelo de gestão diferenciado.





Porém, o clube também tem algo que o impede, pelo menos a médio prazo, de ser forte nas entradas e em esportes como o Atlético-MG.

Ainda de acordo com especialistas, o Furacão não tem bases grandes de torcedores para crescimento orgânico.

E, a fim de conquistar o mais alto nível financeiro, o clube paranaense precisa dessa base de torcedores e esse é o ponto fraco grande.

Resta agora saber, portanto, quem levará a melhor e conquistará a taça da Copa do Brasil como o seu grande presente de Natal desse ano.