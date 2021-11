Marketing Digital: 5 dicas para as empresas potencializarem seus resultados

(foto: Pixabay)



Nos últimos dois anos, dados apontam que quase 600 mil empresas precisaram fechar o negócio, o que levou a um aumento considerável de pessoas desempregadas no país.





As empresas que conseguiram enfrentar a quarentena imposta pela pandemia, em grande maioria tinham uma presença digital bem estabelecida.





Vale ressaltar que companhias de pequeno porte, com pouca verba financeira, também conseguiram manter seu negócio vivo durante a crise.





Há uma série de variáveis que acabam impactando esses números, mas geralmente quem conseguiu manter vivo seu sonho de empreendedor era quem tinha por trás um bom plano de marketing digital a prova de falhas.

Nesse post, o especialista em marketing digital Isael traz dicas de como as empresas podem utilizar o marketing para potencializar seus resultados não só no ambiente físico, como também no ambiente on-line.





5 dicas para ter sucesso no ambiente on-line





1. Crie um site responsivo e otimizado para mecanismos de busca (pré SEO)





Uma boa estratégia de marketing digital é aquela que trabalha todos os principais canais de marketing que existem. Afinal, esses canais digitais não foram feitos para serem concorrentes, mas sim para trabalharem de forma mútua.





Entre os principais canais digitais, temos o website. Um site nada mais é do que um endereço na web, em que o usuário entra e se depara com um ambiente repleto de informações e conteúdos úteis.





Atualmente, empresas que não possuem um website perdem uma quantidade considerável de novos clientes todos os dias.





Isso porque, além do site passar mais credibilidade para a marca, também vai ser o canal de marketing responsável por apresentar maiores informações sobre um produto ou serviço.





Porém, não basta apenas criar um site e esperar que as coisas aconteçam sem um bom planejamento por trás.





É preciso que o site seja criado respeitando boas práticas de SEO, que são técnicas conhecidas por melhorar o posicionamento de um site no Google, incluindo ter um site responsivo. Em outras palavras, um site que seja bem configurado na versão mobile.





2. Invista no Marketing de Conteúdo





Seguindo uma sequência lógica, após o site da empresa ser criado, o ideal é logo em seguida criar um blog para trabalhar estratégias de conteúdo.





O Marketing de conteúdo é considerado ainda hoje por muitos profissionais da área, uma verdadeira moeda de troca.





Antigamente, as pessoas eram impactadas por anúncios em televisões, rádios e outdoors, ou seja, a marca precisava pagar para aparecer.





No entanto, o comportamento do consumidor foi mudando e, atualmente, o marketing de conteúdo é uma forma de aparecer para as pessoas que costumam buscar informações antes de contratar um serviço ou comprar algum produto.





Inclusive, é por este motivo que existem muitas buscas em buscadores como Google e YouTube sobre reviews de produtos. Afinal, as pessoas querem buscar informações antes de comprar alguma coisa e, com o marketing de conteúdo, é uma forma das empresas chegarem até esses possíveis clientes.





3. Trabalhe o SEO do seu site





O terceiro passo para uma boa estratégia de marketing digital para empresas é utilizar técnicas de SEO no site.





O SEO consiste então em técnicas para fazer com que um site melhore o seu posicionamento nos mecanismos de busca, em especial o Google.





É uma área que ainda não possui tanta relevância assim para as empresas aqui no Brasil, porém vale ressaltar que de forma errônea.





Pois, para muitos estrategistas da área o SEO é o melhor canal de marketing digital a longo prazo, auxiliando inclusive no crescimento do branding da marca.





Mesmo profissionais que atuam na área do SEO hoje, ainda assim não sabem o que realmente é SEO que dá resultado e faz um site ter aumento no tráfego orgânico.





Por mais que o SEO seja dividido em SEO Técnico, SEO ON Page e SEO OFF Page, o mais importante é o SEO OFF Page, também conhecido como Link Building e/ou Digital PR.





O SEO não é uma área técnica, pelo contrário. É uma área dentro do marketing que consiste puramente em construir relacionamentos pela web para aquisição de links.





Portanto, o ideal é que as empresas foquem no básico do SEO (pré-SEO), ou seja, criar um site com boas práticas e depois focar no que dá resultado, ou seja, ir em busca de formas de ganhar links (link building).





4. Utilize técnicas de CRO





O quarto passo para uma boa estratégia digital é também investir em técnicas de Conversion Rate Optimization (também conhecido como CRO).





O marketing de conteúdo e o SEO serão responsáveis por levar mais tráfego para o site da empresa que está fazendo o investimento.





Todavia, nem sempre o site está bem construído quando diz respeito a design, layout, UX, usabilidade e pesquisa com usuário.





Em outras palavras, não basta levar público qualificado para o site, se ele não foi construído pensando no usuário que vai entrar e vai ter o interesse de comprar um produto ou assinar algum serviço.





Um e-commerce geralmente tem uma taxa de conversão de 1%, ou seja, já tem um número de mais ou menos quantos usuários irão converter dentro da loja virtual. A partir daí, no momento que essa empresa deseja que esse número aumente, é hora de investir no CRO.





Diversas técnicas serão implementadas, como mudança no layout, mudança em botões, cores, textos, tudo para otimizar a página ao máximo para que converta mais, ou seja, saia de uma taxa de 1% para 3%, por exemplo.





5. Produza conteúdo relevante nas principais mídias sociais





Por fim, mas não menos importante, é produzir conteúdo nos principais canais de mídias sociais, como:





Facebook

Instagram

LinkedIn

YouTube

Pinterest

TikTok





Para o especialista em negócios e marketing Isael Oliveira , o marketing digital como um todo consiste em produzir conteúdo útil. Quanto mais conteúdo relevante a empresa produzir, maior será a chance de conseguir mais seguidores relevantes e futuros novos clientes.





Uma boa estratégia é justamente produzir conteúdo de qualidade e replicar em todos os canais de marketing, não só nos de mídias sociais, como também no blog, por exemplo.





A produção de conteúdo para redes sociais ainda é umas das melhores formas de crescer um negócio empresarial de forma orgânica.





De qualquer forma, apesar de trabalhar a estratégia em todos os canais seja uma bom caminho a se seguir, para empresas que estão começando agora, ter uma presença muito forte em um dos canais e utilizá-lo para fortalecer os outros também é uma estratégia interessante e que deve ser levada em consideração pelos empresários.