Carol Sérvulo conta como é retornar à Minas para gravar a série Patrón

Carol Sérvulo será uma das protagonistas da série Patrón (foto: Nigo Furtado)



Patrón, nova série que vai ao ar em 2023, está vindo para mostrar a incrível e descarada maneira de corrupção e lavagem de dinheiro feita por grandes figurões de colarinho branco e tudo o que rola por trás disso no Brasil.





A trama principal conta a história de um doleiro, que desde jovem está acostumado com contravenção, que se apaixona por Nina, personagem de Carol Sérvulo, que é uma menina simples e bem mais jovem que ele.





Na trama, os dois se conhecem em uma viagem e vivem uma história de amor platônica porém cheia de confusões que atordoam a cabeça do protagonista que não sabe, a princípio que ele é um dos maiores contraventores do Brasil. E aí que sua vida muda radicalmente em torno disso.





Mas, a história não é só um romance, conta todo um esquema de corrupção baseado em fatos reais e do que vivemos no Brasil, que envolveram grandes figurões como políticos, doleiros e corruptos, que é um dos panos de fundo do país até hoje.





Em entrevista com Carol Sérvulo, uma das poucas personagens reveladas, ela conta um pouco de seu papel: "difícil ser uma das únicas a ter o nome revelado" - diz ela rindo. Mas, o que posso adiantar é que muitos se identificaram com a Nina e na realidade muitos podem estar passando neste momento pelo que ela passa.





Uma personagem forte, porém ingênua, que acaba caindo em uma grande furada sem saber. Mas, tudo pode acontecer porque ela se apaixona de verdade."





Uma boa parte das locações serão gravadas em Minas Gerais, apesar da história se passar no Rio de Janeiro. Carol, que já viveu 2 anos no estado diz que jamais imaginaria voltar pra gravar: "eu morei quase dois anos em Minas Gerais, em Nova Lima - sou apaixonada pelo estado, mas, confesso que nunca imaginei voltar para representar um papel de grande importância para a sociedade."

Segundo ela, Minas Gerais foi o cenário perfeito para a trama: "fazendas, cachoeiras, lugares lindos! Quando li o roteiro eu juro que pensei: podia ser lá, mas não podemos dar pitaco”, diz Carol Sérvulo muito simpática.





Minas substituirá alguns locais que serão gravados também fora do Brasil





Carol Sérvulo foi apresentadora do programa Viajando Dentro de Casa, recorde em audiência em redes sociais e disse não ter acreditado passar no teste:





"Para mim foi uma grande surpresa e uma enorme responsabilidade! Vivemos todos os dias nos deparando com matérias sobre pessoas sujas e ilícitas e essa sujeira será mostrada de forma que todos entendam infelizmente o poder que esses contraventores têm."





Ela viverá uma jovem de 24 anos, 14 a menos que ela, e diz estar pronta para isso. "Quando li o roteiro me apaixonei. E hoje tenho auxílio de muitos profissionais para me ajudar a parecer uma menina”, afirma.





Ainda não foi divulgado todo o elenco, mas a série começará a ser gravada no início de 2023 e promete ser um dos maiores sucessos da produção brasileira.