Sonhos e psicologia: saiba se existe alguma relação ou se é tudo misticismo

Há pessoas que não se lembram do que sonham e outras que utilizam seus sonhos como uma espécie de guia para a vida, seja anotando animais e números para realizar jogos ou buscando uma conexão entre os significados de situações e pessoas que aparecem durante seus sonhos com a vida real.

Sites como o Apsique (ou Lapsiche , no endereço eletrônico italiano), que mostram o significado dos sonhos de diversos aspectos, são frequentemente visitados por sonhadores que acreditam que o mundo dos sonhos está conectado com um universo espiritual, onde as coisas podem se antecipar à realidade, mas há quem acredite que tudo isso não passa de uma crendice ou mera bobagem, que deva ser ignorada. Mas, e a ciência? O que dizem os estudos sobre os sonhos?

Teorias científicas do sonho





Segundo escritos e estudos de Freud, que foi a fundo no assunto do significado e importância dos sonhos humanos, no início de 1900, os sonhos revelam insights sobre emoções e desejos ocultos e podem estar fortemente conectados com memórias e obsessões reprimidas na infância. Ele também acreditava que, independentemente do teor do sonho, havia forte liberação de tensão sexual através do ato de sonhar.

Embora essa não seja a única teoria científica sobre o tema, é bastante respeitada e levada em conta pela psicologia moderna.

Estudos também revelam que os sonhos fazem parte da formação da memória e que atuam como tentativas de soluções de problemas, como se criassem cenários imaginários que ensinam as pessoas a lidar com certas situações.

Não se pode negar que, também, há pesquisas e teorias que tratam os sonhos como mera aleatoriedade da mente humana, embora possa parecer difícil para muitas pessoas aceitar a ideia que algo tão complexo e comum a todos os seres humanos (inclusive os bebês), possa não ter valor algum para a vida.

Todas as pessoas sonham, mesmo as que pensam que não. Elas podem não se lembrar do que sonharam, mas certamente tiveram diversos sonhos (entre 4 e 7, em média) durante o seu tempo de descanso.

Não se lembrar dos sonhos não é um problema, doença ou algo que deva preocupar. 95% dos sonhos, geralmente, são esquecidos assim que as pessoas acordam.

Os sonhos duram, no mínimo, 90 minutos, em um período de sono de 8 horas, mas podem durar até duas horas.

A maioria dos sonhos é incontrolável, mas há um tipo de sonho chamado de “sonho lúcido”, onde o sonhador consegue interferir em alguns eventos do que está sonhando ou despertar para “sair” do sonho.

Ciência e psicologia

Voltando à ciência e a psicologia, Carl Jung, junto com Sigmund Freud, foi pioneiro na análise da importância e do significado dos sonhos na vida humana.

Segundo ele, sonhos são mensagens do nosso inconsciente e servem de ponte entre os processos conscientes e não-conscientes, ajudando a manter o equilíbrio da mente.

A interpretação dos sonhos é o que Jung chama de “imaginação ativa”. Através dela, mesmo pesadelos assustadores podem ser considerados mensagens do inconsciente para alcançar progressos emocionais e mentais, adquirindo maiores capacidades para solucionar problemas, aumentar a criatividade e o autoconhecimento e conhecer quais são os desejos mais profundos do interior da sua existência.

Qual a sua opinião sobre tudo isso? Você acredita que os sonhos podem ter significados importantes para a sua vida?

Redação: Bruna Bozano.

