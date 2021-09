Descubra como contratar um empréstimo on-line com facilidade e segurança

(foto: Pexels)



O aumento dos serviços oferecidos na internet tem impulsionado muitas empresas a migrarem para o digital também. Com tanta facilidade, o consumidor já não se imagina indo até um banco para abrir uma conta ou contratar um empréstimo com garantia de imóvel , por exemplo.





Hoje, tudo pode ser feito tanto pelo site da instituição financeira ou por aplicativos de celular. O que garante mais praticidade para resolver quaisquer problemas.





Como os aplicativos podem ajudar?





Segundo pesquisas, os celulares são hoje a principal ferramenta de acesso à internet dos brasileiros. Mas você sabia que a preferência tem sido por aplicativos que possam ser usados no dia a dia?





Nesse universo de inovação, também encontramos os apps para cuidar das finanças. Basta apenas que o usuário informe seus dados para que o sistema do app calcule quais seriam as projeções ideias para um orçamento equilibrado.





Além disso, se ele tiver dívidas em aberto ou próximo de ter seu nome sujo, a ferramenta pode dar instruções de quais operações fazer. Essa funcionalidade ajuda no controle de gastos pessoais, sem a complexidade de balanços financeiros de uma empresa, por exemplo.





E os bancos digitais?





Os bancos digitais chegaram para mostrar que novas formas de relacionamento com o dinheiro são possíveis. Se antes a principal reclamação dos clientes era a do alto volume de taxas e juros para operações financeiras, os bancos digitais trouxeram a solução: taxas reduzidas nas operações, como TED, transferência bancária, pix.





Com os bancos digitais, o cliente fica isento de taxa de anuidade em diversas instituições, por exemplo. Além disso, é possível realizar quantas transferências forem necessárias, sem o pagamento de taxas para estes serviços.





Tais economias no pagamento de taxas podem representar a possibilidade de utilizar o dinheiro para outros fins. E não se preocupe, os apps dos bancos detalham todas as operações feitas, sem cobrar a mais para isso.





No caso de pequenos e médios empresários, é possível criar uma conta jurídica para a sua empresa. Apesar de haver situações onde são cobradas taxas, a economia da empresa com a utilização de bancos digitais tende a crescer.





Conforme as condições da empresa, a instituição financeira pode contribuir para o crescimento dos negócios.





Qual a melhor opção de empréstimo on-line?





Conforme falamos acima, diversos serviços financeiros podem ser realizados sem sair de casa. Seja pelo app ou pelo site, é possível solicitar inclusive abertura de novas linhas de crédito.





Um dos serviços que podem ser solicitados com o auxílio de novas tecnologias é o empréstimo com garantia de imóvel. Muitas instituições financeiras já contam hoje com atendentes para oferecer ao cliente todas as informações necessárias.





Para a operação de empréstimo com garantia de imóvel, por exemplo, será preciso algumas formalidades jurídicas, como o registro do contrato em cartório. Porém, com a facilidade das novas tecnologias, o cliente precisa apenas enviar toda a documentação para a empresa.





A modalidade pode ser usada de diversas formas. E uma das alternativas é o investimento em bens com valor agregado, como novos imóveis, por exemplo. Além disso, pequenos e médios empresários utilizam o serviço para realizar melhorias na estrutura e suporte dos seus equipamentos.





Suas condições para a contratação diferem daquelas usadas no empréstimo pessoal. Um exemplo destas diferenças é o prazo de pagamento dos valores. No caso do empréstimo com imóvel em garantia, é possível realizar o pagamento em até 15 anos, conforme as condições da negociação.





No entanto, o valor disponibilizado para esta operação não representa o total do valor que o imóvel é avaliado. Conforme as regras praticadas pelo Banco Central, até 60% do total avaliado pelo imóvel pode ser tomado em um empréstimo com garantia.