Conheça 5 ferramentas on-line que facilitam a rotina no trabalho

(foto: Freepik)



Para muita gente, faz mais de um ano que o trabalho ganhou um novo formato, onde cada colaborador realiza suas atividades à distância. Ainda assim, há quem sinta que não atingiu o mesmo nível de produtividade de antes. E, para esses momentos, conhecer ferramentas que facilitam a rotina de trabalho pode fazer toda a diferença. Nessa seleção de 5 ferramentas, existem recursos para instalar no computador e outros que podem ser feitos pelo navegador. Assim, você tem mais praticidade, enquanto ganha em produtividade!

5 ferramentas para ajudar o seu dia a dia no trabalho 1. Para editar documentos Na rotina empresarial, milhares de documentos são gerados e compartilhados diariamente. Um dos formatos mais utilizados é o PDF, que apesar de ser leve, é mais difícil de editar. A boa notícia é que é possível editar PDF online ao contar com a ferramenta certa! A sugestão é o PDFelement, um software especializado em edições e recursos para o PDF.

(foto: PDFelement)

Com o PDFelement, você pode abrir um documento PDF, inserir ou retirar parágrafos e imagens, além de excluir páginas inteiras.

O programa também conta com recursos interessantes de proteção de dados, como a configuração de uma senha ou a inserção de uma assinatura digital – itens bem úteis para o dia a dia das empresas.

2. Para monitorar a produtividade

Quem tem uma equipe de profissionais que atuam à distância, normalmente sente dificuldade em monitorar a produtividade das pessoas.

Uma das ferramentas online que facilitam a rotina no trabalho é o software When I Work. Nele, é possível realizar o agendamento de atividades, sendo que os próprios profissionais indicam as horas trabalhadas em cada projeto.

(foto: When I Work)

O When I Work possui uma versão em aplicativo mobile, com um recurso de “bater o ponto”, o que também ajuda a controlar as horas trabalhadas e a produtividade daquelas que passam o dia em atividades sem local fixo.

Os gestores que gostam de ter tudo organizado vão aproveitar o recurso de divisão de turnos, que ajuda a ter um controle mais claro do que é feito.

3. Para colaboração em uma equipe

Saber como resolver problemas é uma das habilidades em alta no mercado de trabalho, ou seja, um dos conhecimentos mais buscados pelos recrutadores.

Quando falamos de trabalho remoto, essa habilidade se reflete na colaboração da equipe, em que todos devem atuar em conjunto para encontrar soluções para desafios.

Nesse sentido, a comunicação é um elemento essencial. Dentro do universo online, uma opção de ferramenta interessante é o Slack.

(foto: Link Estadão)

O Slack pode ser utilizado como software ou no navegador do computador. Nele, os usuários conseguem criar salas de chat, para que as pessoas possam se comunicar, tendo esses registros salvos (caso necessário).

4. Para apresentar o que foi feito

Outra entre as ferramentas online que facilitam a rotina no trabalho é a plataforma IDoneThis. Trata-se de um gestor de relatórios que aponta quais atividades foram feitas no dia.

(foto: YouTube)

Na plataforma, os usuários podem criar tarefas e dar Play quando começam a realizar a atividade. Ao final do dia, o IDoneThis junta todas as informações, e envia um e-mail para os integrantes da equipe, para que todos vejam o que foi feito.

Tarefas que não foram realizadas no prazo podem ganhar justificativas, o que também ajuda a compreender se o tempo é adequado para a conclusão de determinadas atividades.

5. Para compartilhar senhas

Existem ferramentas, programas e contas que possuem o acesso liberado somente com a apresentação de uma senha.

Ao invés de criar uma conta para cada membro do time, é possível manter senhas comunitárias em programas como o LastPass.

No LastPass, os usuários podem armazenar senhas em um único lugar. É algo que facilita o trabalho, especialmente para quem está começando em uma empresa.

É importante alertar os profissionais sobre a segurança da informação nas empresas , com diretrizes bem claras para proteção de dados, para que as senhas do LastPass não corram riscos.

Facilidade para o dia a dia

Trabalhar de forma remota pode não ser o modelo ideal para todas as pessoas. Entretanto, graças a tecnologia, realizar as atividades à distância tem sido cada vez mais fácil.

Seja para assinar um PDF online ou para manter as senhas acessíveis, recursos não faltam para trabalhar em equipe, mesmo em pontos geográficos diferentes.

Aproveite para testar as ferramentas e descobrir, na prática, como a tecnologia pode facilitar a rotina no trabalho.