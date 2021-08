Saiba quais são os 9 negócios que ganharam destaque em 2021

(foto: Pixabay)



Há quem diga que 2021, assim como o ano anterior, foi desafiador para todos os setores. O fato é que, felizmente, a economia brasileira vem, aos poucos, ganhando fôlego e dando sinais de recuperação. Porém, 9 negócios ganharam destaque em 2021, mostrando ser possível, sim, crescer em tempos de crise.

Sem dúvidas, o empreendedorismo, que já é desafiador por natureza, exigiu um pouco mais de esforço nos últimos dois anos. Porém, sempre há quem enxergue oportunidades onde tudo parece perdido. O famoso “fazer uma caipirinha com os limões que a vida dá”. Até porque investir em novos negócios é a única forma de garantir a recuperação econômica.

Mesmo em cenários incertos, nos quais acompanhamos duros golpes no mercado como um todo, áreas específicas surgiram, enquanto outras tomam força. O comércio, por exemplo, pode retomar seu crescimento ainda em 2021. Vejamos quais são e se seu perfil se encaixa em algum deles.

9 Negócios que ganharam destaque em 2021





1. Alimentação saudável

A preocupação com a saúde, incluindo a alimentação, tornou-se ainda mais evidente com a pandemia. Isso impulsionou os negócios de alimentação saudável, assim como a venda de produtos veganos e vegetarianos. A tendência é que a consciência sobre comer bem e de forma sustentável continue crescendo.

Segundo pesquisa do Ibope , 14% dos brasileiros adotam dieta vegetariana, o que equivale a 30 milhões de pessoas. Por isso, restaurantes e casas de produtos saudáveis vêm investindo no mercado, ganhando o serviço de delivery como grande aliado. Além, claro, do mercado digital e redes sociais.

2. Sites de apostas esportivas

Os sites de apostas esportivas foram legalizados em 2018 e, apesar do pouco tempo, o crescimento do segmento foi tão meteórico que, hoje, patrocinam 85% dos clubes da Série A.

Na contramão dos outros investidores, conforme aponta o site MelhoresApostas.com , o setor foi positivamente impactado pela pandemia, o que ajuda a explicar esse sucesso. O mercado global de apostas crescerá mais de 134 bilhões entre 2020-2024, o que representa um reflexo da revolução digital e assim impulsionando o seu crescimento.





3. Comércio eletrônico

O comércio eletrônico, em geral, assumiu importância gigantesca nos últimos dois anos. O distanciamento social imposto pela pandemia fez com que as lojas físicas migrassem pela internet. Então, tornou-se comum comprar roupas, acessórios, eletrônicos, itens de mercado e até medicamentos pela internet.

4. Venda de cosméticos e produtos de higiene

Na onda do comércio eletrônico e autocuidado, vem a venda de cosméticos e produtos de higiene. Enquanto isoladas, as pessoas descobriram canais e tutoriais de internet que ensinam a cuidar da beleza em casa. A consequência foi a explosão de sites especializados e a expansão de negócios físicos também para a internet.

5. Delivery de comida

Quem não viu suas faturas do cartão de crédito com uma fila de gastos com Ifood e similares? O delivery de comida, sem dúvida alguma, cresceu exponencialmente, dando carona a outros tipos de entrega, como encomendas. Tudo indica que o brasileiro siga com hábitos caseiros , o que ajuda bastante no avanço do setor.

6. Serviços de TI

Obviamente, em tempos de impulsionamento da internet, os serviços de TI cresceriam de forma substancial. A segurança da informação e cloud computing foram de grande importância na implantação do sistema home office e a tendência é que ambos, associados a outros na área de tecnologia, continuem crescendo.





7. Aplicativos para aulas e reuniões à distância

Quem não cansou das reuniões virtuais e aulas à distância (Ead)? As empresas que vendem os aplicativos e ferramentas de hospedagem! De carona, vêm os cursos online, videoaulas e afins. Aliás, muita gente com algum talento especial na cozinha, desenho, do it yourself na decoração e outros resolveu expor seus dotes em canais pelo YouTube.

8. Clubes de assinatura

A correria do dia a dia nos afasta de hábitos e hobbies saudáveis, como leitura. Porém, os clubes de assinatura vieram para resgatá-los e unir usuários com os mesmos gostos. As possibilidades são inúmeras e permitem que o consumidor receba produtos exclusivos em casa. Mais ainda, com pacotes personalizados que tornam os clubes ainda mais atrativos.

Os maiores destaques neste tipo de serviço são:

livros

bebidas (vinhos e cervejas artesanais, por exemplo)

alimentos

cuidados pessoais

pet





9. Mercado pet

A gente nunca esteve tão próximo de nossos pets - a ponto de questionarem quando é que o humano voltaria a trabalhar! Os filhos peludos, com penas ou escamas ganharam nossos corações e, claro, o mercado pet! Só para ter uma ideia, existem cerca de 139,3 milhões de animais de estimação em todo o Brasil, o que os torna clientes mais que em potencial!

Os negócios que ganharam destaque em 2021 mostram que, mesmo em tempos de crise, é possível empreender. Mais ainda, lucrar com as oportunidades até então ignoradas.