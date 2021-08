Beisebol e basquete de rua: novos esportes nas olimpíadas de Tóquio

(foto: Unsplash)



Cada olimpíada compartilha generosamente novos esportes com o mundo. As Olimpíadas de Tóquio não são exceção. Esses esportes podem ser classificados como condicionalmente "novos" - eles foram adicionados ao programa de jogos pela primeira vez ou não são praticados regularmente.





cultura esportiva asiática. E, em particular, o próprio Japão. Os novos esportes são jovens, dramáticos, cheios de intriga e energia. Alguns deles transmitem o sabor local e são uma referência à cultura esportiva asiática. E, em particular, o próprio Japão.

Beisebol

A maioria dos autores que escrevem sobre beisebol em Tóquio 2020 comete o erro de pensar que isso é entretenimento puramente americano. O beisebol é uma invenção americana, mas foi incluído no programa dos Jogos como um presente para os japoneses.





A liga de beisebol mais forte, American Major League Baseball, é jogada por dominicanos, porto-riquenhos, japoneses, coreanos, venezuelanos, cubanos, panamenhos, canadenses, mexicanos, colombianos, chineses, australianos, holandeses (sim!). Existem italianos, alemães e até um lituano.





O número de jogadores não americanos está crescendo a cada ano e agora há mais da metade deles na liga. A propósito, você sabe quem é a principal estrela da American Major League Baseball neste momento? Shohei Otani é de origem japonesa.

Skate

Mas aqui tudo é bastante lógico com foco em um público específico. O skate é um dos esportes que mais crescem hoje, embora o skate tenha cativado milhões de seguidores muito antes. No final dos anos 80, as competições de skate estavam se esgotando nas pistas da Califórnia. E na década de 90, esse esporte tinha um ícone próprio.





As acrobacias e vídeos do americano Tony Hawk desempenharam um papel importante no desenvolvimento do skate, e a série de jogos de computador Tony Hawk se tornou uma das mais vendidas da história.





A competição de skate será realizada em duas categorias: street (competição de rua com obstáculos) e park (competição de skate park na rampa). Homens e mulheres participarão da competição.





A americana Nija Houston é considerada a principal favorita e a estrela da próxima competição. Já aos 11 anos recebeu o estatuto de profissional. E aos 17 ele venceu os X-Games. Agora ele está com 25 anos e uma nova rodada de popularidade o aguarda em sua carreira.

Surf

Mais uma nova modalidade que é amplamente voltada para o público jovem. Embora o surf seja uma espécie de entretenimento "aqui há muito tempo". Lembre-se pelo menos do filme cult "On the Crest of a Wave", com Keanu Reeves e Patrick Swayze. Sim, e muito antes deste filme, a prancha de surf era uma característica permanente dos pontos de encontro das praias das costas do Atlântico e Pacífico.





O surf como esporte consiste em duas disciplinas principais: shortboard e longboard. Isso ocorre porque diferentes ondas exigem diferentes tipos de pranchas, que por sua vez determinam diferentes técnicas de pilotagem.





Em Tóquio 2020, 20 homens e 20 mulheres competiram em três rodadas e três finais, consistindo em corridas de 30 minutos. 2 conjuntos de medalhas foram disputados.

Karatê

O karatê é uma das artes marciais mais populares do mundo. Finalmente, o karatê obteve o reconhecimento do comitê olímpico. Tóquio sediará a primeira competição de karatê da história olímpica. Por enquanto, esta é uma inclusão única.





Claro, esta é mais uma reverência ao país que organiza e recebe os Jogos. Os japoneses esperam não apenas mostrar todo o dinamismo e graça do karatê, mas também ganhar um grande número de prêmios nele. No entanto, isso não será tão fácil de fazer. O karatê é um esporte extremamente competitivo.

Escalada esportiva

O sorteio de medalhas foi realizado em duas modalidades, masculina e feminina geral. No total, serão disputados dois conjuntos de medalhas.





E vamos acompanhar o sucesso de nossos escaladores. Além disso, há algo para ver. A escalada esportiva é um esporte incrivelmente emocionante. A competição teve início no dia 3 de agosto no Aomi City Sports Park.