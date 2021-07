Confira 7 dicas para freelancers venderem mais usando o WhatsApp

(foto: Pexels)



Se você é freelancer, sabia que pode usar o WhatsApp para divulgar e melhor, vender os seus serviços?

Não é nenhuma novidade que o WhatsApp é considerado o aplicativo de mensagens mais usado no Brasil, porém, nem todos os freelancers sabem como utilizar esse recurso.

Ou talvez nem saibam que é uma ferramenta poderosa para promover serviços e vender mais.

E se você está se perguntando se realmente funciona, a resposta é sim!

É exatamente isso que vou te mostrar aqui, seja para você que pega um ou outro trabalho de vez em quando ou trabalha em tempo integral como freela.

Embora a plataforma seja mais conhecida como uma forma das pessoas trocarem mensagens entre si, não se limita apenas a isso.

Como esse mercado tem uma concorrência enorme, tudo o que você puder para se destacar, vai fazer toda a diferença.

Será que realmente vale a pena vender pelo WhatsApp?

Essa é uma das perguntas mais frequentes que ouvimos de pessoas que trabalham como freelancer, afinal, conhecem o WhatsApp GB apenas para trocar mensagens, enviar fotos...

E não é à toa que já está sendo vista como indispensável para o sucesso do seu negócio como freelancer.

Além disso, se você pensar na quantidade de smartphones ativos no Brasil, até ultrapassando o número de habitantes, já imaginou quantos potenciais clientes alcançaria?

Vale dizer também que as pessoas ficam boa parte do tempo conectadas no WhatsApp, não importa se é apenas para conversar com amigos, enviar mensagens para o grupo de trabalho ou mesmo fazer algum tipo de negócio.

E essa é a primeira vantagem, uma vez que as pessoas não precisariam sair da plataforma para te encontrar.

Hoje em dia, todo mundo busca por praticidade e agilidade, e o WhatsApp proporciona esse conforto para os usuários, e você pode aproveitar isso a favor do seu negócio.

Embora o WhatsApp disponibilize uma série de recursos, se você não souber como usá-los, todo o seu trabalho será em vão.

É bem provável que você ouça freelancers falando que tiveram um aumento significativo na solicitação de serviços, enquanto outros dizem que foi um verdadeiro fracasso.

A principal questão aqui é como se usa o WhatsApp, e há muitos fatores envolvidos, mas os resultados dependem exclusivamente de você.

Será que você está chegando nos seus potenciais clientes da maneira certa? Ou está usando todos os recursos em prol do seu negócio? Será que não pode ficar ainda melhor?

Falando especificamente do WhatsApp direcionado para negócios, se você quer realmente aprender a usá-lo para impulsionar seu business como freelancer , vale a pena continuar aqui.

Selecionamos as principais estratégias para te ajudar a alcançar resultados incríveis!

7 dicas para freelancers venderem mais usando o WhatsApp

(foto: Pexels)

Em primeiro lugar, saiba que existem duas versões para o WhatsApp: uma básica, onde as pessoas o utilizam apenas para troca de mensagens, e o WhatsApp Business, ou seja, WhatsApp para negócios.

O WhatsApp Business conta com recursos diferenciados: poder criar catálogos de produtos, automatização de mensagens, alertas personalizados e muitas outras funcionalidades, totalmente gratuitas.

Portanto, antes de mais nada, verifique se a versão do seu WhatsApp seja o WhatsApp Business, pois a partir daí, poderá começar a pensar nas estratégias para alcançar o seu cliente.

Seja para você que já usa o WhatsApp para o seu negócio como freelancer ou está começando agora, essas 7 dicas são a chave para o seu sucesso.

# 1 – Use o que funciona!

(foto: Pexels)

Um erro muitas vezes cometido por alguns freelancers ou mesmo empresas que usam o WhatsApp para vender é ficar inventando coisas.

Por exemplo, pessoas chamando pelo WhatsApp faz parte do dia a dia do freelancer, e fazem as mais variadas perguntas:

Você escreve artigos otimizados para blogs e sites?

Qual é o valor de um artigo para 500, 1000 palavras?

Qual é o prazo de entrega?

E é nessa hora que ficam meio perdidos e deixam a desejar.

Ao invés de serem diretos e responder o mais objetivamente possível, mandam áudios enormes ou um texto sem tamanho, e não é todo cliente que tem tempo e paciência.

Lembrando mais uma vez que, as pessoas buscam agilidade e rapidez, e para você diferenciar dos outros freelancers, pode automatizar essas respostas.

E como o seu tempo é precioso, vai poder se dedicar ao que realmente interessa, o seu trabalho.

Quando falamos em não ficar inventando é que você não precisa criar um novo texto para cada cliente que aparecer. Apenas já tenha um texto pronto, descrevendo os seus serviços.

Voltando ao exemplo das perguntas feitas sobre artigos, você poderia explicar como é o cálculo do valor dos textos, quais as técnicas que utiliza, o prazo de entrega...

E aí basta copiar e colar sempre que alguém enviar uma pergunta.

Quais são as vantagens dessa estratégia?

Agilizar o tempo no atendimento ao cliente, e assim, voltar o quanto antes à suas atividades;

Tornar esse atendimento mais objetivo, tirando as principais dúvidas do seu cliente;

Ao padronizar a sua mensagem, com o tempo, isso fortalece a sua marca.

Tenha em mente que essa estratégia não é limitada apenas ao Whatsapp, e você pode usar também em todos os canais de comunicação que permitem esse sistema de copiar e colar textos.

O objetivo aqui é ser eficiente, rápido e prestativo.

Além disso, quando você tira todas as dúvidas do seu cliente logo nesse primeiro contato, isso gera mais confiança e aumentam as chances de contratar os seus serviços.

Seja o mais profissional possível, pois isso pode ser o que faltava para ele te contratar, e quem sabe te indicar para outros clientes?

A próxima dica está diretamente ligada a que acabamos de falar...

#2 – Faça as perguntas certas!

Com a correria do dia a dia, as pessoas querem tudo rápido e o tempo é precioso!

Por isso, fazer a pergunta certa é crucial para a comunicação assertiva e profissional através do WhatsApp.

Um bom Freelancer profissional é aquele que ouve mais do que fala.

No entanto, no momento de falar, é essencial também perguntar o que de fato é relevante, o que se traduz em respostas esclarecedoras e, melhor de tudo, confiáveis.

É preciso deixar bem claro que chamar a atenção das pessoas é a chave, pois quando se sentem ouvidas e suas necessidades levadas em conta, é ponto a seu favor.

Isso significa que quanto prontamente atendidas e seus problemas mais rapidamente resolvidos, mais satisfeitas ficarão com você.

Só que, para que você possa ajudar essa pessoa, é preciso saber o que ela deseja, e é possível coletar essas informações com base nas perguntas que você fizer.

Essas perguntas precisam ter a ver com sua área de atuação. Por exemplo, para um redator web, é importante procurar saber quais os resultados que seu cliente deseja, se é para o site ter mais visibilidade ou aparecer nas primeiras páginas dos mecanismos de pesquisa.

Mas no geral, tente evitar fazer perguntas sem sentindo e redundantes, pois elas não contribuem nem um pouco com a evolução da conversa. Use sempre o bom senso.

Você não quer que seu cliente fique cansado com tantas perguntas, pois ao invés de atrai-lo, vai afastá-lo.

Por isso, procure perguntar o mínimo possível, mas pergunte o que de fato é importante. Nunca deixe de lado perguntas que sejam indispensáveis para a realização do seu trabalho.

Até o simples fato do seu cliente não ter algumas respostas, já pode te ajudar, e assim, você pode propor ações pontuais.

Basicamente, procure ser direto e objetivo, pois nada mais é do que uma conversa de negócios onde ninguém tem tempo a perder.

E tenha em mente que escolher muito bem as perguntas que vai fazer, é fundamental para a realização do projeto, e pergunte sem medo, mesmo que isso comprometa o fechamento do negócio.

Além disso, às vezes, não é sempre que fechamos um negócio. Isso faz parte!

Porém, dependendo da pergunta feita, poderá mostrar a ele a importância de fechar o projeto.

Dessa forma, ele verá você como um expert na área, que o alertou sobre um determinado ponto que estava passando despercebido, evitando até problemas futuros para ele.

#3 – Crie seu próprio catálogo de produtos

Essa dica é mais voltada para freelancers que possuem algum tipo de serviço pronto e com preço tabelado.

O WhatsApp Business tem o recurso de “Catálogo de produtos”, que permite criar, dentro da plataforma, publicações prontas e padronizadas para cada produto.

Tais publicações sobre seus produtos podem conter textos descrevendo as características de cada produto, fotos, a qualidade do material, ou até vídeos, pois alguns detalhes que precisam ser visualizados.

Assim, os freelancers podem enviar mensagens personalizadas e padronizadas, tudo de uma forma profissional.

Isso também se reflete na economia de tempo, pois o futuro cliente não precisa ficar buscando dentro do celular por fotos ou textos sobre o produto, pois tudo já está ali.

#4 – Construa sua lista de transmissão

(foto: Pexels)

Outra funcionalidade incrível da ferramenta é a utilização de listas de transmissão, que trazem muita praticidade e comodidade para o dia a dia do Freelancer profissional.

O que é lista de transmissão? Você consegue enviar uma mensagem ao mesmo tempo para um número enorme de contatos que estão salvos no seu celular.

Por meio da lista de transmissão, é possível divulgar serviços, produtos ou até mesmo informar algo para seus clientes.

Apenas lembrando que, para que seu cliente receba a mensagem, o seu contato precisa estar salvo no seu telefone.

Trabalhar como freelancer é um pouco desafiador, e fazer networking de forma eficiente pode trazer grandes frutos.

Portanto, essa funcionalidade da lista de transmissão poderá te ajudar a manter sua rede de contatos engajada e pronta para te ajudar, além de funcionar como publicidade orgânica.

#5 – Use o Status do WhatsApp

Você sabia que o WhatsApp conta com um recurso bem parecido com os Stories do Instagram? Isso, por meio do Status.

Apenas para lembrar, os Stories são formatos de publicações que ficam disponíveis por 24 horas e desaparecem depois desse período.

Então, ao criar publicações pelo Status do WhatsApp, você poderá divulgar sua mensagem diretamente para sua rede de contatos, despertando a atenção deles para algo que deseja anunciar.

As publicações pode ser fotos ou vídeos, permitindo a você usar sua criatividade, atraindo ainda mais para sua mensagem.

A grande vantagem disso é que, essa publicação aparecerá para as pessoas quem já entraram em contato com você, e assim, são bem mais receptivas a te ouvir.

Então, todas as pessoas que têm o seu número na agenda receberão sua mensagem por meio do Status do WhatsApp.

Agora, nunca compre listas de contatos prontas ou use números desconhecidos, caso contrário, isso pode ser considerado spam.

E claro que você não vai querer prejudicar a imagem do seu negócio, não é mesmo?

#6 – Aproveite o WhatsApp Web

Outra vantagem de utilizar o WhatsApp Business é poder contar com sua versão Web.

Se a sua rede de contatos for muito grande, é praticamente impossível administrar muitas conversas ao mesmo tempo somente pelo celular.

E aqui entra o WhatsApp Web, agilizando muito o seu atendimento.

Além disso, você também poderá usar os recursos presentes no seu computador e na internet, o que se reflete em um melhor atendimento.

Por exemplo, enviar documentos, inserir fotos e fornecer informações, pode ficar mais fácil quando estamos utilizando uma tela maior, um teclado maior e um mouse.

O WhatsApp Web abre em uma janela do seu navegador, como se fosse um site normal, e sem falar que seus clientes também podem usar o WhatsApp Web.

Vamos supor que você tenha um site, e pode disponibilizar um link do seu WhatsApp, e dessa forma, seu cliente pode entrar em contato na mesma hora.

#7 Estratégia de marketing

Por fim, a última dica e não menos importante.

Então, você viu que usar os recursos do WhatsApp são excelentes para divulgar o seu trabalho, conquistar mais clientes e por consequência, vender mais.

E essa última dica é para quem quer:

Aumentar sua autoridade na internet;

Fazer mais vendas pela internet;

Divulgar seus produtos (como e-books e cursos online) para captação de leads qualificados.

Provavelmente, você deve estar se perguntando: onde entra o WhatsApp? Ele entraria como moeda de troca!

Mas como assim?

É simples: quando você estiver planejando alguma ação para promover um infoproduto, um conteúdo de qualidade ou um serviço na internet, o que acha da ideia de solicitar o número do WhatsApp da pessoa interessada em troca de acesso?

Ou seja, é uma estratégia de recompensa digital. A pessoa cede o WhatsApp dela para você, e como recompensa, recebe o material que você está oferecendo.

Depois que você tem acesso ao WhatsApp dela, poderá oferecer outros produtos e utilizar nas suas campanhas de marketing.

Isso, a longo prazo, fortalece a confiança, gera mais conversões e fideliza os clientes.

Portanto, todo freelancer que quer se fazer conhecer, divulgar seus serviços e alcançar clientes realmente interessados, deve adotar hoje mesmo o WhatsApp Business.

Só em pensar na quantidade de pessoas acessando diariamente o WhatsApp, imagine como isso será vantajoso para seu negócio!

Esperamos ter te ajudado com todas essas dicas. E agora é com você colocar tudo em prática.

Se você gostou desse artigo, aproveite para compartilhá-lo com algum amigo que esteja precisando saber também sobre essas estratégias para freelancers venderem mais pelo WhatsApp.