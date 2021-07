Já ouviu falar em Whatsapp modificado? Saiba qual é a melhor versão do app

(foto: Reprodução)



O mundo moderno não vive e não conhece mais uma realidade de limitações e acessos restritos com outros seres humanos, mesmo a longas e intermináveis distâncias, pelo menos não no vasto e infinito universo online e digital.





A nova era digital chegou para desconstruir essa visão e modelo de mundo limitado de contatos, pulando, desafiando e vencendo barreiras de comunicação como nenhuma outra sociedade ou momento histórico viu até então. Era o momento perfeito de conectar o mundo.





Esse marco foi atingido sim, graças a muito esforço e corridas acerca do meio digital, e um aplicativo que foi lançado em meados do ano de 2009, é a prova incontestável dos imensos avanços e sucessos alcançados dessa era tecnológica.





Nesse artigo, iremos falar sobre o aplicativo WhatsApp e explicar qual o melhor WhatsApp modificado





O aplicativo WhatsApp





O aplicativo WhatsApp chegou ao mercado digital para revolucionar os contatos e as formas de interação entre as pessoas, tanto no ambiente familiar, como com os seus amigos e a sua família, independente da distância ou qualquer outro ponto que poderia atrapalhar essa comunicação e contato há alguns anos atrás.





Ele é, basicamente, um aplicativo que é baixado e instalado no dispositivo celular, onde você pode criar um perfil básico e adicionar os seus contatos da agenda, que já precisam possuir baixado em seus dispositivos celulares o mesmo aplicativo.





Depois de ambos conectados, vocês podem trocar mensagens instantâneas, trocar fotos, vídeos, fazer ligações de áudio e também de vídeo, isso nas vinte e quatro horas por dia e nos sete dias da semana.





Mesmo trazendo consigo muitas funcionalidades bacanas, à medida que o uso e gosto positivo do aplicativo se espalharam pelo mundo, seus milhares de usuários, como bons seres humanos insaciáveis de melhorias que são, pediram por mais benefícios vindo do famoso aplicativo.





O WhatsApp modificado





Como uma antiga frase muito famosa já nos adianta, a voz do povo é a voz de Deus, e dessa forma chegou ao mercado, por um canal não autorizado e não oficializado pelo aplicativo oficial do WhatsApp, as versões do aplicativo WhatsApp modificadas.





Essas versões de WhatsApp Mod, como por exemplo, o WhatsApp GB , são como o próprio nome já diz, versões modificadas de um aplicativo oficial.





Elas são desenvolvidas por grandes empresas que não estão ligadas ao WhatsApp. As maiores e mais conhecidas pelos usuários de todo o mundo são as HeyMods e AlexMods.





Mas e então, se tratando dessas modificações, qual o melhor WhatsApp modificado atualmente?





Abaixo, podemos discorrer e pensar acerca desse ponto de qual o melhor WhatsApp modificado





Versões mais famosas modificadas do WhatsApp





WhatsApp GB





As versões mais famosas e baixadas no mundo todo do WhatsApp modificado são WhatsApp GB e WhatsApp Plus.





As duas versões possuem muitas similaridades e adicionais muito bacanas em relação a versão padrão do aplicativo.





A versão do WhatsApp GB é mais voltada para as configurações de privacidade do usuário, possuindo opções para esconder conversas em um menu secreto, desativar status de online, escrevendo ou gravando.





Além de liberar a possibilidade de se instalar duas contas, incluindo a versão do WhatsApp original, no mesmo celular. O GB também possui uma funcionalidade bem diferenciada, que é a de possibilitar que a conexão da internet seja desligada apenas no aplicativo.





WhatsApp Plus





Já a versão modificada do WhatsApp Plus possui mais opções de emojis e mais planos de fundo disponíveis, com uma interface muito mais completa.





A qualidade das imagens no aplicativo também é de extrema e superior qualidade.





E então, qual o melhor WhatsApp modificado





Se você deseja obter uma versão mais voltada para as configurações de privacidade do aplicativo, a versão do WhatsApp GB é a mais recomendada, dadas as especificações comentadas acima. Ela tem em sua estrutura configurações pensadas na privacidade dos usuários.





Agora, se você deseja um aplicativo mais personalizado e que diga mais de si, possuindo algumas configurações de privacidade menos atenuadas, então a modificação do WhatsApp Plus é a certa para você.





Cuidados em relação às modificações do WhatsApp





É importante lembrar, que as modificações não são oficiais do verdadeiro aplicativo WhatsApp, então baixá-las em links terceirizados sempre pode trazer algum risco para o dispositivo celular, como vírus vindos do link de download.