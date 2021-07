Quer baixar vídeos do YouTube? Veja como fazer isso de forma fácil e segura

(foto: Pixabay)



O YouTube é a plataforma de vídeo que milhões de pessoas acessam todos os dias em busca de conteúdos determinados. Uma plataforma que está crescendo rapidamente graças à grande quantidade de conteúdos disponibilizados diariamente por milhões de utilizadores ativos, o que nos permite encontrar todo o tipo de vídeos de forma fácil e simples.

Agora, a única desvantagem que podemos encontrar com a plataforma do Google é que precisamos ter uma conexão com a Internet para poder reproduzir qualquer um de seus vídeos.

A verdade é que atualmente é relativamente fácil encontrar uma rede WiFi para se conectar a qualquer momento, mas todos conhecem os riscos de se conectar a certas redes públicas. Além disso, nem sempre temos uma boa conexão disponível que nos permite reproduzir fluentemente o conteúdo do YouTube.

Se você for um usuário frequente do YouTube, com certeza em mais de uma ocasião, você já pensou porque ele não oferece a possibilidade de baixar vídeos da plataforma, mas é algo que o Google não suporta, uma vez que existem diferentes aspectos jurídicos que têm a ver com os direitos de autor de muitos dos conteúdos da plataforma.

Isso fez com que certos sites ou aplicativos que prometem baixar vídeos do YouTube gratuitamente sejam a reivindicação ideal para todos os tipos de golpes ou ataques sem boa intenção. Portanto, é sempre aconselhável ter muito cuidado com esses tipos de sites ou aplicativos.

No entanto, isso não significa que não existem certas ferramentas totalmente confiáveis %u200B%u200Be que não podemos usar de forma totalmente gratuita. Um dos mais populares %u200B%u200Bé o Snappea, uma ferramenta especialmente desenhada para baixar qualquer vídeo do YouTube da maneira mais rápida e fácil. Desta forma, podemos salvar em nosso computador os vídeos que queremos reproduzir mais tarde, sem a necessidade de estar conectado à Internet.





Snappea online e o seu aplicativo pode baixar vídeos do celular

Snappea é uma ferramenta disponível através do nosso navegador favorito para baixar vídeos do computador e que também possui um aplicativo próprio disponível que pode ser usado nos dispositivos Android. Isso não significa que não podemos baixar vídeos do YouTube através do Snappea de um iPhone, mas neste caso, teremos que acessar o site através do navegador de nosso smartphone.

(foto: Reprodução)

Converta online com Snappea

O Snappea é mais simples no processo de uso, pois não requere nenhum tipo de registro. Ao contrário do que acontece com outros tipos de ferramentas deste tipo que requerem um registo prévio para poderem ser utilizadas. Portanto, caso precisarmos baixar um vídeo da plataforma Google do computador, basta visitar o site da Snappea e seguir os passos solicitados no site. Em apenas alguns cliques, o vídeo escolhido vai ser baixado em nosso disco rígido. Sem dúvida, é uma das maneiras mais rápidas e seguras de converter qualquer vídeo do YouTube para MP3, como por exemplo, converter vídeo para música mp3





Conversor de MP3: aspetos positivos sobre este aplicativo

Uma das vantagens que esta ferramenta útil oferece é que nos permite descarregar os vídeos completos em formato MP4 ou apenas descarregar o áudio do vídeo. No segundo caso, o arquivo vai ser guardado como arquivo de formato MP3. Portanto, se o áudio de um vídeo do YouTube for suficiente, podemos simplesmente baixar o som para poder ouvi-lo quantas vezes sem precisar estar conectado à Internet. Isso é muito útil.

(foto: Reprodução)

Use Snappea no celular

Se o que queremos é salvar todo o vídeo, ou seja, tanto a imagem quanto o som, também podemos fazê-lo simplesmente com Snappea. Só precisamos o URL do YouTube do vídeo. O Snappea vai ajudar a baixar automaticamente em formato MP4 para que possamos reproduzi-lo quando quisermos sem a necessidade de conexão de internet ou consumo de dados de nossa taxa de celular.