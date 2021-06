Tênis branco: além de tendência, calçado é símbolo de jovialidade

(foto: DIVULGAÇÃO/SHAFA )



tendência de origem do cenário esportivo. Também conhecido como sneaker, ele conta história através de seu design. Sua popularidade começou nos anos 80 influenciada pela cultura do basquete e do hip hop. Virou sucesso por meio de parcerias com atletas e celebridades. tênis branco é mais umaTambém conhecido como sneaker, ele conta história através de seu design. Sua popularidade começou nos anos 80 influenciada pela cultura do basquete e do hip hop. Virou sucesso por meio de parcerias com atletas e celebridades.

é um calçado confortável, versátil e transita em diversos estilos, oferecendo alternativas para a rotina da moda feminina. Os modelos de solado mais grossos são perfeitos para combinações esportivas, despojadas e descontraídas. Já os de solado fino são mais casuais e comportados, as variações de Conquistou as fashionistas porque, oferecendo alternativas para a rotina da moda feminina. Os modelos de solado mais grossos são perfeitos para combinações esportivas, despojadas e descontraídas. Já os de solado fino são mais casuais e comportados, as variações de tênis branco feminino são muitas e atendem diferentes gostos.

Tênis branco feminino é um calçado fundamental no look casual

A partir do momento em que ele se torna uma peça coringa, suas variações começam a surgir e a customização vira uma aposta em busca de autenticidade. Desde aplicações de pedrarias, bordados, cadarços coloridos o objetivo é um só, deixá-lo a sua cara. Conversa muito bem com calça, shorts, saia e vestido, alternando a altura do cano. Veja algumas dicas:

Cano baixo

É um modelo híbrido, pois transita por todos os estilos. Desde o street style até algo mais sofisticado. Saia, shorts ou calça de qualquer tecelagem vai deixá-la confortável e à vontade para compor seu estilo mantendo o ar despojado, uma de suas principais propostas.

Cano médio

Um pouco maior que o anterior, traz uma proposta mais ousada por ser diferente do modelo tradicional. Você pode fazer uso de um cadarço colorido ou acrescentar algum elemento para se destacar. Esse modelo também protege um pouco mais o calcanhar, sendo perfeito no inverno.

Cano longo

Modelo clássico, porque traz a característica original de sua criação. Inspirado no hip hop e no modelo usado por jogadores de basquete, ele se inseriu no universo feminino permitindo composições democráticas e até customização.

Veja como usar o tênis branco feminino

Faça chuva ou sol, frio ou calor, lá está ele. O tênis branco feminino é protagonista para looks durante o ano inteiro. Para quem quer inovar aquele visual mais comum, aposte nestas dicas:

Sofisticado no inverno

Como é um calçado confortável, fica super bem com blazer, cardigã ou jaqueta, acompanhado de calça de couro com verniz ou com a ponta metalizada. A calça pantacourt é para quem quer estar numa vibe fashionista.

Causalidade no verão

Para um encontro de amigos, fica ótimo com uma camiseta básica ou regata, porque aumenta o conforto, e se houver necessidade de acrescentar elegância, basta vestir um blazer e um cinto e você estará pronta. Vestido e saia também podem ser boas opções nesse caso.

Look de trabalho

Engana-se quem acha que não é possível usar um tênis para trabalhar. No ambiente corporativo o tênis combina com calça jeans skinny, blusa, pode ser preta de alcinha com detalhe em renda, por exemplo, e um blazer branco alongado. Uma pequena bolsa a tiracolo para encerrar com classe o modelo sugerido.