Fazer apostas online é permitido no Brasil: veja como jogar com segurança

(foto: Pixabay)

Há mais de 50 anos que as apostas realizadas em espaços físicos como cassinos são totalmente proibidas no Brasil. Porém existe um projeto de regulamentação das apostas no território nacional.

Mas, com a internet, muitas pessoas descobriram o universo dos jogos e apostas on-line, tornando a atividade legal. Os sites de apostas, então, viram essa característica da lei como uma grande chance de crescimento.

Afinal, a lei só proíbe estabelecimentos físicos que realizam apostas, não restringindo as apostas virtuais. Portanto, muitas casas de apostas on-line funcionam de maneira lícita, conquistando cada vez mais apostadores.





Como está o processo de regulamentação das apostas no Brasil?

As apostas e jogos de azar são proibidas desde a década de 1940, mas a popularização das apostas pela internet fez o interesse pela regulamentação aumentar. A lei foi sancionada no ano de 2018, mas somente para jogos virtuais com o projeto das atividades serem regulamentadas pelo Ministério do Esporte.

Porém, a lei ainda continua estacionada neste processo, enquanto o país perde os tributos que poderia coletar com os jogos virtuais de apostas sendo regulamentadas. Por mais que não sejam ilícitas, a regulamentação irá trazer benefícios para os jogadores, além de benefícios para o país.

Os países que tiveram suas apostas regulamentadas coletaram vários tributos, além de trazer segurança e qualidade para as atividades, coibindo casas e atividades fraudulentas.





Como escolher a melhor casa de apostas on-line?

As casas de apostas on-line no Brasil oferecem opções em diversas modalidades como jogos de cassino, esportes, loterias, eSports, partidas de poker, entre outras. Em nosso país, as modalidades que mais recebem apostas são jogos de esportes como futebol, basquete e vôlei, com as partidas de poker também crescendo no mercado brasileiro.

Para escolher a melhor casa de apostas é necessário fazer uma pesquisa na internet para encontrar informações sobre os serviços, além de depoimentos positivos e negativos das pessoas que utilizam a plataforma para as apostas. Antes de levar em consideração os comentários negativos, pesquise sobre a operação da casa de aposta, pois pode acontecer que pessoas apostem sem antes saber como funciona a plataforma, e fazer um comentário negativo sem fundamento.

Outra coisa que pode ajudar na escolha é prestar atenção nos anúncios das casas, duvidando sempre da garantia de lucros e porcentagens surreais de ganhos. A maior parte das casas de apostas tem suas ofertas de ganhos, porém todas estão na mesma média. Se alguma delas oferecer um valor muito acima da maioria, é motivo para desconfiar.

Verifique quanto tempo a casa de apostas existe. Quanto mais tempo ela existir, maior confiança ele passa aos seus apostadores, além de significar que possui uma política de privacidade competente e clientes consistentes. Geralmente estes dados são informados nos sites de cada casa de apostas.

A exemplo, podemos citar a Betway , casa de apostas on-line, foi fundada em 2006, tendo mais de 14 anos de experiência com o mercado internacional de apostas, com mais de 2 milhões de usuários cadastrados.

Vale a pena também verificar a qualidade do serviço de atendimento da casa de aposta, caso tenha algum problema envolvendo o serviço oferecido.

Como apostar de maneira segura?





1. Pesquise sobre as condições de aposta

Antes de apostar, pesquise nas plataformas as condições de aposta de cada uma delas. Isso pode ser decisivo para o fracasso ou sucesso do apostador. Isso se dá porque cada casa de aposta é livre para criar suas próprias condições, bônus, regras de funcionamento e taxas de serviço. Então, pesquise as diferentes condições das casas de apostas e escolha a que mais atenda seu perfil de apostador.

2. No começo, aposte valores pequenos

Se tiver menos experiência com apostas, comece com valores pequenos, utilizando a aposta mais como período de teste e experiência, do que como um modo lucrativo. Perder dinheiro por não saber utilizar a plataforma ou não entender o potencial de cada estratégia é muito desanimador. Você consegue começar a apostar até com R$1 em várias modalidades de jogos on-line disponíveis no Brasil.

3. Veja os bônus e promoções do site

Verifique todas as ofertas de promoções e bônus para maximizar seus ganhos. As empresas confiáveis oferecem desde bônus de cadastro até rodadas de prêmios surpresa e promoções diárias. Estas promoções podem aumentar suas chances de lucro.

4. Verifique as formas de pagamento

Dê preferência para casas de apostas que oferecem diversas formas de pagamento, não somente cartões de crédito. Várias casas oferecem opções de apostas com transferências diretas, boleto bancário ou serviços de pagamento ou contas digitais internacionais, como o PayPal.

Como você viu, as apostas on-line são legais, diferente das apostas de forma física. Além disso, existem diferentes casas de apostas, que possuem suas próprias regras. Portanto, fique sempre atento, seguindo as dicas acima para evitar aborrecimentos.