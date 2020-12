Fiat Toro 2021: conheça todos os detalhes do novo carro da marca

(foto: Divulgação/Fiat)



A picape Toro da Fiat surgiu no ano 2016 conquistando os consumidores brasileiros. E para 2021 apresenta versões com equipamentos e acessórios que, mais uma vez, vão atrair os amantes da picape da Fiat.





Fiel ao seu estilo, essa marca italiana está apresentando fantásticas novidades relacionadas não só ao equipamento e ao design, mas também à mecânica e aos acessórios da Fiat Toro 2021. Com certeza, você ficará deslumbrado com o motor mais poderoso e a tecnologia de ponta!





O veículo Fiat Toro traz a sofisticação de um SUV e a versatilidade de uma picape. A Fiat lançou este modelo pensando nos fiéis consumidores da marca e nos possíveis novos consumidores. Por esse motivo, fez mudanças, mas manteve a personalidade que conquistou ao longo dos anos.





Esta picape possui 4,91 metros de comprimento. Isso faz dela um veículo imponente em relação às picapes menores, porém é menor que as picapes médias, mais robusta e contando com uma central multimídia com tela de 7 polegadas, um navegador GPS e sistema Android Auto e Apple Carplay, que oferecem a possibilidade de conexão com qualquer tipo de smartphones e os respectivos aplicativos.





Na verdade, todas as Versões Fiat Toro 2021 também têm essa mesma central multimídia, algumas já contam com ela como equipamento de série e outras, como opcional.





Mais conforto e maior segurança





Sem lugar a dúvidas, esse é o objetivo da Fiat, o grande trabalho e dedicação para levar para os seus fiéis consumidores e para todo o público que possa se interessar na marca, a certeza de poder contar com mais conforto e maior segurança.





Por conta disso, todos os bancos possuem cinto de segurança e apoios de cabeça. Algumas versões possuem maior quantidade de airbags. A própria central multimídia foi planejada para que o motorista não tire a atenção no trânsito da cidade ou na estrada.





A intenção dessa empresa é que a picape seja a sua solução, para poder contar com um veículo que rode tranquilamente pelas ruas e avenidas da cidade, bem como nas estradas do Brasil durante as suas viagens com a família ou com amigos.





Dentre as versões que a Fiat lançou para esta picape, estão:





Fiat Toro Endurance





Esta picape de 4 portas e 5 lugares, possui um porta –malas que comporta 820 litros. Com um motor 1.8 16V Flex, tanque de combustível de 60 litros e tem direção elétrica.





Quanto ao conforto, tem apóia-pé para o motorista, apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura, estribo lateral, ar condicionado, banco do motorista com regulagem de altura, console central com porta -objetos e porta –copos, porta –luvas iluminado, vidros climatizados, volante com regulagem de altura e profundidade.





Fiat Toro Freedom





Com 4 portas, câmbio automático, direção hidráulica e ar condicionado digital, esta versão Toro tem também direção elétrica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, volante multifuncional, sensores de estacionamento, airbag frontais e laterais, freios ABS, alarme y travas elétricas.





Os bancos são revestidos em couro, o volante tem regulagem de altura, computador de bordo, rodas de liga leve, tração 4x4, sensor de chuva e faróis de neblina.





Outras versões da Fiat Toro





Tanto a Fiat Toro Volcano, como Fiat Toro Ranch e Fiat Toro Ultra possuem também todas as características anteriores, design atraente e a possibilidade de também gostar e conquistar as mulheres.





Acontece que não é muito comum ver uma mulher dirigindo uma picape no trânsito da cidade, mas com o lançamento da Fiat Toro 2021, muito provavelmente isso mude, pois estes modelos de picapes não são tão grandes assim, embora não sejam compactos.





São modelos especiais, que possuem um design muito atraente para as mulheres, que sentem segurança dirigindo um carro que é maior que um compacto, permitindo maior visibilidade e proporcionando maior segurança.





Há alguns detalhes que tanto homens quanto mulheres gostam deste veículo, como por exemplo:





partida remota(é possível ligar o motor sem estar o motorista presente)

teto solar panorâmico

sensor de chuva

keyless enter and go (o motorista pode entrar no carro sem chave, acionando o motor através de um botão)

câmera de ré

banco do motorista com regulagem elétrica