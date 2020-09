O Brasil e o terreno fértil para as startups

(foto: Pixabay)



Com o uso da tecnologia e de pessoas interessadas em oferecer facilidades aos usuários dos mais variados serviços, o óbvio aconteceu: as startups ganharam espaço no país. A criação de pequenas empresas, com ideias inovadoras e com grande potencial de crescimento se tornou uma alternativa para empreendedores no Brasil.





Seja pela iniciativa e investimento de empresas de fora ou de brasileiros, o número de startups no Brasil aumentou . O intuito delas é oferecer facilidades no dia-a-dia de seus usuários e soluções inovadoras.





Mas como não vivemos apenas de comida e de transporte, outras pessoas tomaram rumo em mercados ainda não explorados. Por isso, nos próximos tópicos explicaremos os motivos das startups estarem ganhando espaço no Brasil e trazendo soluções práticas para a vida das pessoas.





A criação de startups





Hoje é quase impossível pensar em nossas vidas sem a existência de startups como iFood, Rappi e Uber Eats, por exemplo, no ramos de alimentação. Ou Waze, Uber, 99, Cabify para a locomoção de pessoas e transporte via aplicativo.





Até para os momentos de lazer, como viagens e hospedagem estão garantidos com os aplicativos criados por boas startups. Buser, Airbnb e tantas outras garantem o bem-estar de pessoas que precisam e querem viajar com facilidade e sem gastar muito.





E, na área de entretenimento temos como exemplos o Netflix, Spotify, LeoVegas Casino (jogo online), entre outras, que disponibilizam soluções interessantes para quem deseja sair da rotina do dia-a-dia e se divertir.





O número de pequenas empresas com ideias inovadoras, segundo a Associação Industrial de Startups, triplicou de 2015 a 2019. Basta ter um modelo seguro e promissor de negócios e angariar fundos com investidores externos, que comprem a ideia da futura empresa.





Assim sendo, é possível participar de uma startup, tanto como idealizador e criador de um bom modelo de negócios, quanto como investidor. Eventos são realizados para a apresentação de quem deseja empreender e o encontro com quem deseja investir.





Quanto mais inovadora a área de criação da empresa ou revolucionária as soluções para algo já existente, mais promissora a startup.





Inspiração vem de necessidades do dia a dia





Já imaginou pensar em soluções para seus problemas do dia-a-dia e ainda poder ajudar outras pessoas com isso? Foi o que fez o Carlos Pereira, criador da Livox, uma startup para pessoas com dificuldade de comunicação. Sua filha Clara, que nasceu com paralisia cerebral e dificuldades para se comunicar, foi a inspiração para o desenvolvimento da empresa.





As possibilidades são enormes e para mostrar os campos que geraram bons modelos de negócio de empresas, mostraremos no tópico a seguir.





Como criar uma startup?





O primeiro passo para criar uma startup é sair da zona de conforto. Mesmo em um mercado já cheio de ideias, a inovação é necessária. Essa é uma das principais características que um empreendedor tem que ter em mente quando deseja abrir uma startup.





Por isso, daremos exemplos de campos menos tradicionais, mas inovadores no mercado e que, estão dando o que falar no mercado brasileiro. Conheça algumas:





Aplicativos de entrega já não são novidade. Isso todo mundo já sabe. Mas que tal fazer toda a solicitação de serviço, definição de rota e acompanhamento do processo diretamente de seu celular? Essa é a solução prometida pela Loggi.





A Quero Quitar é ideal para quem tem dívidas e deseja regularizar sua situação financeira e ter sossego em suas finanças. A empresa conta com grandes parceiros que fazem com que a startup fique entre as principais no ramo, sendo muito promissora.





Ainda no setor financeiro, o Melhor Plano é excelente para quem deseja ter controle dos gastos domésticos. A empresa oferece os melhores preços de planos e combos para serviços do dia-a-dia.





Agora a ferramenta do sonho de empresas e recrutadores: Pin People. Por meio de inteligência artificial a startup oferece soluções práticas para os processos seletivos de grandes empresas. Otimiza a vida da equipe de Recursos Humanos de empresas e direciona candidatos às melhores vagas.