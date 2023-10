PBH faz mutirão para vagas de emprego em rede de supermercados

567

BH Resolve vai receber as pessoas interessadas nas vagas (foto: Divulgação/PBH) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) realiza, nesta terça-feira (10/10), um mutirão de atendimentos para vagas de emprego na rede de supermercados Super Nosso. Serão mais de 300 vagas ofertadas em diversas áreas.





Há vagas para candidatos com nível de escolaridade a partir do ensino fundamental. A rede de supermercados oferece Plano de Carreira, diversos benefícios e possibilidade de contratação imediata.



Pessoas com deficiência e candidatos com mais de 50 anos também podem se candidatar.

Confira as oferta de vagas:

Assistente de frente de caixa

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de logística

Auxiliar de produção

Caixa

Consultor de cartão

Cozinheira

Encarregado operacional

Fiscal de loja

Forneiro

Padeiro

Repositor

Sushiman