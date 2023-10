TJSP lança concurso com 27 vagas para nível superior

567



As oportunidades para assistente social são para a capital paulista. Já as vagas de psicólogos são para São Paulo (cinco vagas) e para a 11ª Circunscrição Judiciária (CJ), cuja sede fica em Pirassununga; e para a 43ª CJ (com sede em Casa Branca), uma para cada CJ. A remuneração de ambas as funções é de R$ 8.712,45, acrescida de auxílios.

As inscrições estarão abertas de 23 de outubro até 7 de dezembro. Interessados poderão se inscrever por meio do site da Fundação Vunesp, banca organizadora da seleção.



Os candidatos serão avaliados por meio de duas etapas. A primeira será composta por prova objetiva (eliminatória e classificatória) e prova discursiva (eliminatória), previstas para o dia 4 de dezembro. Já a segunda etapa é de prova de títulos de caráter classificatório.









*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco