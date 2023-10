Inscrições abertas: Unicamp abre concurso com 22 vagas de nível técnico e superior

Os candidatos para os cargos de nível técnico devem ter ensino médio completo e curso técnico completo nas áreas, em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) , registro no respectivo conselho de classe e estar em dia com as anuidades.





Já para nível superior, é necessário ter graduação completa na área, em instituição de ensino reconhecida pelo MEC, registro no respectivo conselho de classe e estar em dia com as anuidades.





Os salários iniciais chegam a R$ 8,3 mil. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 16 de novembro, por meio do site da Fundação Vunesp , banca organizadora do certame. As taxas são de R$ 125 (nível tecnico) e R$ 186 (nível superior).





A seleção será composta pela etapa de provas escritas objetivas, de caráter eliminatório, para todos os cargos. O exame está previsto para ser aplicado em 14 de janeiro 2024, no turno da tarde.