Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil lança concurso com 20 vagas

(foto: Dragana Gordic/Freepik)

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU BR) tornou público, nesta sexta-feira (6/10), o edital de abertura do concurso público para provimento de 20 vagas imediatas, bem como formação de cadastro reserva para cargos que exigem nível superior e médio.

As vagas imediatas são destinadas para os cargos de advogado (2), analista técnico(a) (6), arquiteto(a) e urbanista (2), jornalista (1), assistente administrativo (6), assistente de tecnologia da informação (2) e assistente técnico financeiro(a) (1). O edital assegura a reserva de vagas para os candidatos com deficência nos cargos de analista Técnico(a) e assistente administrativo. O provimento está previsto já para 2024.



Há oportunidades também para os cargos de analista de geotecnologia, analista de infraestrutura de tecnologia da informação, analista de sistema de informação e contador. Nesta caso, as vagas são para formação de cadastro reserva.

Aprovados receberão ganhos mensais que variam de R 5.219,02 a R$ 9.151,58. Os candidatos aprovados e admitidos serão lotados em Brasília.

Será admitida a solicitação de inscrição somente via internet, no site da banca organizadora, o Cebraspe, no período entre 13 de outubro e 3 de novembro. O valor da remuneração é de R$ 113 (nível superior) e R$ 64 (nível médio).

O certame será comoposto de provas objetivas e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. Ambos os exames terão a duração de 4h30 e serão aplicadas no dia 21 de janeiro em Brasília/DF.

As provas objetivas valerão 120 pontos. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o questão. Já a prova discursiva valerá 10 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas relacionados a Atualidades.





* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca