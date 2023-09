CVM não adere ao Concurso Nacional Unificado e assegura nova seleção

O prazo para que os órgãos se manifestem a respeito da participação no Concurso Unificado termina nesta sexta-feira (29/9), c onforme cronograma estipulado pelo governo federal. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) pretende criar um certame para diversos órgãos federais, em moldes parecidos com os do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A prova será aplicada no mesmo dia, em 179 cidades do país.*Estagiária sob supervisão de Thays Martins