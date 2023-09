Seplad-DF divulga resultados do concurso para auditores de controle interno

567

A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Seplad-DF) disponibilizou, nesta sexta-feira (22/9), resultados importantes do concurso para auditores de controle interno . As atualizações do certame foram publicadas no Diário Oficial do DF (DODF).

Estão disponíveis o resultado das provas objetivas, resultado provisório das provas discursivas, instruções para a avaliação biopsicossocial e informações sobre o procedimento de heteroidentificação.









Os documentos também informam sobre a interposição de recursos contra os resultados e outras atualizações sobre o certame. Confira todas as informações a partir da página 37 do DODF.

O edital, publicado em dezembro de 2022, ofertou 87 vagas imediatas e outras 147 para formação de cadastro reserva. As oportunidades foram divididas entre as especialidades de finanças e controle e planejamento e orçamento.





Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos, de caráter classificatório; sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório; e curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório.





Aqueles que forem aprovados e nomeados poderão ser lotados nas unidades que desempenham atividades diretamente relacionadas às competências do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Distrito Federal. Uma dessas unidades é a Controladoria-Geral do DF (CGDF).





A remuneração inicial é de R$ 13.700 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Os nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Distrito Federal (Lei Complementar nº 840/2011) e à Lei nº 4.448/2009.