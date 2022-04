Grupo Soulan está selecionando 300 motoristas para trabalhar em Portugal

Após seis meses no emprego, os profissionais poderão levar a família para residir em Portugal (foto: Bernhard_Staerck /Pixabay)



De acordo com uma pesquisa do Indeed, site de empregos, a busca por trabalho em outros países aumentou muito no último ano, sendo que cerca de 17% das consultas são de brasileiros em busca de uma colocação em Portugal.



E para quem está procurando uma oportunidade no exterior, o Grupo Soulan abre processo seletivo visando preencher 300 vagas para motoristas de ônibus em uma grande empresa portuguesa do ramo de transporte.













Com a utilização de modernas ferramentas de análises de perfil comportamental em suas seleções profissionais, o Grupo Soulan consegue realizar 75% dos processos seletivos remotamente e de maneira bastante assertiva.



A partir do uso dessas tecnologias, a empresa destaca que é garantida total transparência na seleção e na escolha dos candidatos, aumentando os níveis de acerto e garantindo que o profissional selecionado atenda a todas as particularidades do cargo, bem como as necessidades da empresa cliente.





Sobre o Grupo Soulan





Desde 1988, o Grupo Soulan desenvolve projetos na área de RH assessorando os clientes na atração, avaliação, desenvolvimento e retenção do capital humano.



O grupo atua por meio de seis unidades no estado de São Paulo, contando ainda com uma ampla rede de atendimento e fornecimento de suas soluções em todo o território nacional, além de manter parcerias internacionais com cerca de 400 empresas, distribuídas por todos os continentes.