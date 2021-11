Escola de intercâmbio sorteia 100 bolsas gratuitas para brasileiros

Segundo a instituição de ensino, a série da Netflix Round 6 serviu de inspiração para a ação, mas ao contrário dos participantes do seriado, os brasileiros não precisam estar endividados para participarem do sorteio das bolsas e realizar o sonho de fazer um intercâmbio fora do país.São 10, sendo cinco de curta duração (até 4 semanas) e cinco de longa duração (6 meses), que permite, inclusive, que o estudante trabalhe no país, além de 90 bolsas parciais com 35% de desconto e um voucher da Ryanair grátis para que o futuro aluno faça sua primeira viagem para outro país da Europa durante o período de intercâmbio. Basta se inscrever por meio do formulário do programa SEDA.