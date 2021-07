J&F Investimentos oferece 32 bolsas de estudo para diversas áreas

A J&F tem no grupo empresas como JBS, Eldorado Brasil, Banco Original, PicPay, Âmbar Energia, Flora e Canal Rural (foto: Gerd Altmann/Pixabay)



A J&F Investimentos, em parceria com a Legal, Ethics & Compliance (LEC), oferecerá 32 bolsas de estudo para profissionais de diversas áreas que tenham interesse em se aprofundar em temas relacionados a compliance.



Os interessados em participar do processo de seleção devem preencher um formulário e responder à pergunta: “Como você poderá contribuir com a disseminação da cultura de compliance no Brasil?”.





A seleção será feita pela LEC, conforme os critérios expostos no regulamento do programa, com o objetivo de avaliar a capacidade de multiplicação dos conhecimentos adquiridos pelos candidatos, em seu relacionamento com empresas, fornecedores e outros públicos. Ou seja, vão se destacar aqueles que melhor demonstrarem aptidão para colocar em prática o compliance no seu dia-a-dia. Os vencedores serão anunciados durante o 8º Congresso Internacional de Compliance, que acontece entre os dias 26 e 28 de outubro.





“Queremos fomentar cada vez mais a cultura de compliance. Estamos muito felizes por promover a capacitação de dezenas de profissionais que levarão as melhores práticas anticorrupção para outras empresas e regiões no Brasil”, diz Lucio Martins, diretor de compliance da J&F.





Para Aguinaldo Filho, presidente da J&F, o anúncio da parceria com a LEC não poderia acontecer em melhor hora. “Celebramos o nosso programa de compliance e não poderíamos deixar de oferecer algo relevante para a comunidade. Queremos multiplicar na sociedade a cultura das nossas empresas de fazer sempre o certo”, diz. “Esperamos expandir a cada ano nossa parceria com a LEC”, completa o executivo.