Itamaraty abre inscrições de concurso para oficial de chancelaria

Estão abertas as inscrições do concurso público do Ministério das Relações Exteriores (MRE) . O edital oferta 100 vagas, sendo 50 de preenchimento imediato e 50 para formação de cadastro reserva, destinadas a carreira de oficial de chancelaria.





As inscrições poderão ser feitas até 11 de outubro, por meio do site do Cebraspe , banca examinadora. Para confirmar a participação no certame, é preciso pagar a taxa, no valor de R$ 120.

Para exercer a carreira, é preciso apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em qualquer área de formação. Os aprovados e nomeados receberão salários de até R$ R$ 10.169,77, para jornada de 40 horas semanais.

Etapas

A seleção será composta pelas seguintes etapas:

Primeira etapa: prova objetiva e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; Segunda etapa: curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva será composta por 60 questões do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E), sendo uma única resposta correta. Já a prova discursiva, consistirá de duas questões, sendo uma de língua portuguesa e uma de língua inglesa, no valor de 20 pontos cada, a serem respondidas em, no mínimo, 35 linhas e, no máximo, 45 linhas cada.





A primeira etapa do certame será realizada nas seguintes capitais: Belém, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. A aplicação desta fase está marcada para 10 de dezembro.

Curso de formação

O curso de formação terá a carga horária de 40 horas presenciais e será realizado em Brasília, em período e local a serem divulgados posteriormente. A avaliação do curso consistirá de prova objetiva, composta de 50 questões de múltipla escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E) e uma única resposta correta.