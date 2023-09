TRT da 15ª Região abre novo concurso com salários de até R$ 13,2 mil

567

(foto: TRT15/Reprodução)

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP) lançou, nesta quarta-feira (6/9), dois editais com vagas para formação de cadastro reserva aos cargos de analista e técnico judiciário. Ambas as funções exigem ensino superior completo e salários de R$ 8.046,84 e R$ 13.202,62, respectivamente.



As oportunidades para técnico judiciário são para as seguintes especialidades: enfermagem do trabalho e tecnologia da informação. Já as chances para analista judiciário são para as seguintes especialidades: contabilidade, estatístitica, arquivologia, comunicação social, engenharia, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia segurança do trabalho, medicina, medicina do trabalho, fisioterapia, serviço social e tecnologia da informação.



O concurso se dará por meio da aplicação de provas objetiva e discursiva (estudo de caso). O exame objetivo será composto por 60 questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas. As duas provas serão realizadas na cidade de Campinas/SP, com previsão de aplicação em 3 de dezembro.



As incrições começarão na segunda-feira (11/9). Interessados poderão se inscrever por meio do site da banca organizadora, a Fundação Carlos Chagas (FCC), até 5 de outubro. O valor da inscrição é de R$ 110 para analista e R$ 90 para técnico.



*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco