PMDF publica resultados de seleções para ingresso no CHOAEM

567

(foto: Divulgação/PMDF)





O candidato poderá consultar individualmente sua nota através no link Boletim de Desempenho da Prova Prática, disponível na pá gina oficial do certame por até 60 dias, a contar da data de publicação do resultado. Recursos contra o resultado deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no site oficial do Processo Seletivo entre 1º e 8 de setembro.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), regido pelo edital nº 67/2022-DGP/PMDF. A seleção oferta uma vaga para 2º tenente músico.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) divulgou nesta quinta-feira (31/8) o resultado e classificação pós-recurso dos candidatos do Processo Seletivo de candidatos para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM) regido pelo edital nº 66/2022-DGP/PMDF. O processo seletivo oferta 67 vagas destinadas para os cargos de 2º tenente administrativo e manutenção e motomecanização.A corporação também publicou o resultado preliminar da prova prática de música dos candidatos do processo seletivo de candidatos