TRT-12 publica edital para analista e técnico judiciário com salários de até R$ 15.128

(foto: TRT 12 - Reprodução)



O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, de Santa Catarina, publicou edital de um novo concurso público para analista e técnico judiciário, com vagas para diversas áreas de atuação.

A seleção será destinada ao preenchimento de vagas para formação de cadastro reserva e para as oportunidades que vierem a surgir durante o prazo de validade do edital, que é de dois anos, podendo ser prorrogadas por igual período.





Foram contempladas as seguintes carreiras no concurso:





Técnico judiciário: área administrativa, área administrativa na especialidade de agente da polícia judicial e área de apoio especializado na especialidade de tecnologia da informação.





As inscrições serão abertas no dia 31 deste mês e poderão ser feitas até 28 de agosto, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC) . A taxa para os cargos de técnico é de R$ 90 e para analista o valor é de R$ 110.

Requisitos e remunerações

Para as carreiras de analista é exigido curso de ensino superior completo. Os salários iniciais são de R$ 13.202,62 para todas as carreiras, com exceção da área judiciária na especialidade de oficial de justiça, onde o valor é alterado para R$ 15.128.





Os aprovados e nomeados nos cargos de técnico judiciário também deverão ter concluído nível superior. Os aprovados e nomeados receberão salários de R$ 8.046,85 e R$ 9.220,35 para a especialidade de agente da polícia judicial.

Etapas

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas no dia 22 de outubro nas seguintes cidades: Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Joaçaba, Joinville, Lages, Mafra e Tubarão.