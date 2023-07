IBGE oferece 148 vagas em seleção pública para Agente Censitário de Pesquisas

567

(foto: IBGE/Divulgação)



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou um novo edital de processo seletivo para o preenchimento de 148 vagas para a carreira de Agente Censitário de Pesquisas e Mapeamento. O edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (24/7).

Os aprovados na seleção serão remunerados com o salário de R$ 3.100, para uma carga horária de 40 horas semanais. Os contratados também receberão auxílio alimentação, no valor de R$ 658, auxílio transporte e auxílio pré-escolar, além de férias e 13º salário.





A previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado. Os contratos terão vigência de 30 dias, podendo ser sucessivamente prorrogados por apostilamento, por igual período, estritamente de acordo com a necessidade do trabalho e/ou disponibilidade de recursos orçamentários. Por questões administrativas, o último contrato poderá ter vigência menor que 30 dias.





As inscrições serão realizadas por meio da internet, no site do Selecon, no período entre 24 de julho a 13 de agosto. O valor da taxa de inscrição é de R$ 30.

Atribuições

Tratar e incorporar de novos trackings urbanos coletados pelos supervisores/recenseadores, que eventualmente não tenham sido mapeados e transformá-los em novas faces de quadra;

Atualizar e compatibilizar conflitos que ocorrem, entre o banco de dados do IBGE e as informações coletadas em campo, e nomenclatura de logradouros que sofrem alteração ao longo do tempo;

Transformar as faces de quadra em eixos de logradouros, visando a integração topológica entre os arquivos de áreas urbanas e rurais;

Implementar um arquivo único da malha de logradouros do país com os respectivos atributos de identificação e corrigindo eventuais falhas de integridade em relação a sua denominação, visando a divulgação de dados do universo do Censo Demográfico por logradouros;

Utilizar imagens de satélite para corrigir, refinar e complementar a base de dados dos trajetos percorridos por recenseadores em áreas rurais, visando o mapeamento censitário completo das áreas rurais do país;

Corrigir erros de deslocamentos provocados pelo GNSS (Global Navigation Satellite System) do DMC (Dispositivo Móvel de Coleta) com base em informações contidas no banco de dados;

Georreferenciar estabelecimentos de saúde e ensino;

Corrigir posicionamento de domicílios que eventualmente possam estar erroneamente posicionados no setor censitário adjacente, principalmente quando este se refere a outro município;

Criação de faces de quadras para divulgação estatística;

Definir localidades urbanas e rurais a partir de registros declarados nas entrevistas para divulgação estatística;

Integrar dados geoespaciais rurais e urbanos sobre quadras, eixos de logradouros, estabelecimentos de ensino e saúde, localidades, setores censitários etc., sob o ponto de vista lógico e topológico visando fornecer à sociedade um arquivo de mapa censitário do Brasil;

Verificar em campo alguma informação que possa gerar incompatibilidade posicional ou topológica na base de dados geográficos em desenvolvimento;

Coletar ou atualizar os nomes geográficos de dados geográficos que compõem a base de dados geoespaciais do IBGE, bem como informações sobre suas características; e

Assumir a responsabilidade pela segurança e uso de equipamentos eletrônicos (notebook, computador de mão, GPS, bateria, carregador, etc.) de sua área de trabalho.