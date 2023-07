Faculdade de BH promove Feira da Empregabilidade com 100 oportunidades

567

Das 9h às 14h serão ofertadas vagas de emprego com carteira assinada e oportunidades de estágio para estudantes do ensino superior. (foto: Faculdade Anhanguera / Divulgação)

Nesta quarta-feira (19/7), a Faculdade Anhanguera Antônio Carlos promove a Feira da Empregabilidade para aqueles que desejam ingressar no mercado de trabalho. O evento reúne mais de 100 oportunidades de emprego em diversas áreas do conhecimento. Das 9h às 14h serão ofertadas vagas de emprego com carteira assinada e oportunidades de estágio para estudantes do ensino superior. A feira é gratuita e não exige inscrição.









Para ela, a oportunidade de uma vaga no mercado de trabalho pode mudar a vida de uma pessoa, além de fazê-la desenvolver habilidades para proteger a carreira de instabilidades futuras. “O evento é uma excelente opção para os mineiros encontrarem uma oportunidade ideal que poderão agregar serviços de qualificação e também orientação profissional”, conclui.





Os interessados devem se dirigir ao campus universitário na Avenida Presidente Antônio Carlos, n° 4157, no Bairro São Francisco, Região Leste de Belo Horizonte. É necessário estar em posse dos documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo. Aqueles que não possuem currículo, poderão utilizar um dos laboratórios da instituição e serão auxiliados por uma equipe de monitores na elaboração do comprovante profissional.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.