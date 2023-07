Luiziânia (SP) abre inscrições para concurso com salário de R$ 11 mil

567

(foto: Freepik/Divulgação)

O período de inscrições para o concurso público da Prefeitura de Luiziânia (SP) já está aberto. Interessados podem se inscrever por meio da página oficial do certame , até 23 de julho. O valor da taxa de inscrição é de R$ 30 até R$ 70.Compõem o certame: provas escritas objetivas e prova de títulos. A prova será questões de múltipla escolha, cujo quantitativo de itens varia de acordo com o cargo, sendo 40 para os cargos de coordenador e diretor e 30 itens para as demais funções. O exame será aplicado em 6 de agosto.

A seleção oferta 13 vagas para cargos seguintes cargos: coordenador pedagógico (4 vagas); diretor de escola (3 vagas), educador esportivo (1 vaga), fonoaudiólogo (1 vaga), médico estratégia saúde da família (2 vagas), auxiliar de serviços gerais (1 vaga). O valor da remuneração varia entre R$ 2.615,60 a R$ 11.932,44.





*Estagiária sob supervisão de Thays Martins