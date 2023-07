Concurso CNMP: resultado final do TAF é divulgado; confira lista

567

(foto: CNMP/Divulgação)

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) divulgou o resultado final do teste de aptidão física para o de técnico do CNMP – Área: apoio técnico administrativo – Especialidade: segurança institucional. A relação dos candidatos aprovados foi publicada na edição da última sexta-feira (14/7) do Diário Oficial da União.



O mesmo documento também convoca os candidatos com deficiência ou negros, aprovados nesta etapa, para as etapas comprobatórias. A próxima fase está marcada para 23 de julho. O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o site da banca organizadora, o Cebraspe, a partir do dia 18 de julho de 2023, para verificar o seu local e o seu horário de realização da avaliação biopsicossocial ou do procedimento de verificação, conforme o caso.



Ainda consoante ao documento, as justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório no teste de aptidão física estarão à disposição dos candidatos, na página oficial do certame, a partir da data provável de 21 de julho de 2023.



Vale ainda frisar que o resultado final na avaliação biopsicossocial (para os candidatos PcD) e do procedimento de verificação da condição declarada (para os candidatos negros) e a convocação para o desempate de notas para os demais cargos foi divulgado na última quarta-feira (12/7). O período para o envio da documentação referente ao desempate de notas, por meio de link específico, disponibilizado no site da banca organizadora, foi encerrado na última quinta-feira (13/7).

O certame oferta nove vagas, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de analista e técnico do CNMP, funções de nível superior e médio, respectivamente. Salários chegam a R$ 12,4 mil.

Do total de oportunidades, três são destinadas para o cargo de analista (as vagas são distribuídas nas especialidades direito; gestão pública; e desenvolvimento de sistemas, uma vaga cada). Já para o cargo de técnico do CNMP, são ofertadas seis vagas, destinadas à especialidade administração.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins