Concurso para promotor de Justiça do MPMG está com inscrições abertas

O edital para o 60º Concurso para ingresso na carreira do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) já foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais. O concurso, que vai avaliar os candidatos por meio de provas e títulos, disponibiliza 75 vagas para promotor de Justiça substituto na instituição.

O prazo de inscrições para o concurso no MPMG vai até as 17h do dia 18 de julho

A primeira etapa do concurso está prevista para ocorrer em 20 de agosto, de 9h às 13h, em locais a serem divulgados. As provas escritas serão nos dias 21 e 22 de outubro. Já as provas orais estão previstas para 2024, no período de 11 de março a 2 de abril.

As inscrições poderão ser feitas e efetivadas, exclusivamente, pelo portal da Gestão de Concursos da Fundep . O prazo termina em 18 de julho, até as 17h, horário de Brasília. O valor da inscrição é de R$ 3220 e deverá ser pago até 19 de julho. O edital e o regulamento do concurso podem ser consultados no portal do MPMG ou da Gestão de Concursos da Fundep