Ibram abre processo seletivo para brigadistas; Salários de até R$ 3,9 mil

As aportunidades são distribuídas para as seguintes especialidades: supervisor de brigada, chefe de brigada e brigadista de prevenção e combate a incêndios florestais. O valor do salário varia ente R$ 2.604 a R$ 3.906.



De acordo com o documento, o contrato é de seis meses, podendo ser prorrogado. Segundo o Ibram, a ação faz parte do Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (PPCIF).





Foi publicado, na edição desta quarta-feira (21/6), do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o novo edital de abertura do processo seletivo para o Instituto Brasília Ambiental (Ibram). A seleção oferta 225 para brigadistas florestais, sendo 150 imediatas e 75 para formação de cadastro reserva. Confira aqui o edital de abertura. Compõem a seleção: a avaliação dos documentos enviados pelos inscritos; teste de aptidão física e de habilidade no uso de ferramentas agrícolas. O resultado final será divulgado na data provável de 21 de julho no Diário Oficial e a convocação está prevista para ocorrer entre 24 e 26 de julho.As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e devem ser feitas pelo site do Ibram no período entre 26 até 28 de junho. Dentre os requisitos está: ter, no mínimo, 18 anos e, no máximo, 65 anos completos, na data da inscrição.