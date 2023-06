Petrobras divulga resultados das etapas comprobatórias de Processo Seletivo

567

(foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A Petrobras publicou, nesta quinta-feira (22/6), o resultado das etapas comprabatórias do processo seletivo público (PS) para provimento de vagas e formação de cadastro. Foram divulgados o resultado provisório do procedimento de heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros e da avaliação biopsicossocial.



Confira a lista dos candidatos deferidos!



O período recursal contra ambos os resultados fica aberto das 10 horas do dia 21 de junho de 2023 às 18 horas do dia 22 de junho de 2023 (horário oficial de Brasília/DF). Interposição do recurso deve ser feita por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso disponível na página oficial da seleção.

São ofertadas 1.492 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva. As oportunidades são distribuídas da seguinte maneira:

Enfermagem do trabalho – 5 vagas imediatas + 15 vagas de CR;

Inspeção de equipamentos e instalações – 11 vagas imediatas 33 vagas de CR;

Logística de transportes – controle – 6 vagas imediatas 18 vagas de CR;

Manutenção – elétrica – 41 vagas imediatas 123 vagas de CR;

Manutenção – instrumentação – 55 vagas imediatas 165 vagas de CR;

Manutenção – mecânica – 66 vagas imediatas 198 vagas de CR;

Operação – 114 vagas imediatas 342 vagas de CR;

Operação de lastro – 24 vagas imediatas 72 vagas de CR;

Projetos, construção e montagem – elétrica – 4 vagas imediatas 12 vagas de CR;

Projetos, construção e montagem – mecânica – 5 vagas imediatas 15 vagas de CR;

Segurança do trabalho – 36 vagas imediatas 108 vagas de CR; e

Suprimento de bens e serviços – administração – 6 vagas imediatas 18 vagas

O valor dos ganhos mensais é de R$ 3.294,36, mas com garantia de remuneração mínima de R$ 5.563,90.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins