Receita Federal divulga resultado definitivo da prova para auditor

(foto: Reprodução/USP Imagens)

Fundação Getulio Vargas (FGV) publicou, nesta segunda-feira (29/5), o resultado

definitivo da prova objetiva do concurso da Receita Federal para o cargo de auditor fiscal.

Os candidatos podem acessar também, pelo site da fundação, a

resposta aos recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva (auditor-fiscal).



Vale frisar que os candidatos ao cargo de analista tributário tiveram acesso ao resultado final da prova objetiva na última semana.



O edital do concurso da Receita abriu 699 oportunidades, sendo 230 para auditor e outras 469 para analista. Das vagas imediatas e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 5% são reservadas a pessoas com deficiência (PcD) e 20% aos que concorrerem pelas cotas para negros.



A prova objetiva foi composta por 140 questões de múltipla escolha, valendo um ponto cada. As questões foram numeradas sequencialmente, contendo cinco alternativas cada e apenas uma resposta correta. Os candidatos também foram submetidos a uma prova discursiva, que foi aplicada no mesmo dia.



O certame registrou mais de 15 mil inscritos, segundo documento divulgado pela FGV. Para a carreira de analista, foram 102.856 inscrições. Já o cargo de auditor contabilizou 53.517 inscrições. Os aprovados receberão o salário inicial de R$ 21 mil (auditor) e R$ 11,6 mil (analista).