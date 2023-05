Concurso oferece 450 vagas com salário de até R$ 22 mil

A Prefeitura de Itabirito, cidade que fica a 58 km de distância de Belo Horizonte, divulgou, na última sexta-feira (19/5), os editais de concurso público do município.

Estão sendo oferecidas 450 vagas para níveis médio, técnico e superior. Também há postos de trabalho destinados a pessoas com deficiência. Os salários variam de R$ 2.118,21 a R$ 22.362,46. O objetivo da administração municipal é preencher vagas em aberto de cargos já existentes, independentemente da Reforma Administrativa que tramita na Câmara Municipal.

Um dos editais reúne vagas como as de Auxiliar Administrativo II, Orientador Social, Técnicos em Agropecuária, Contabilidade, Edificações, Enfermagem do Trabalho e Turismo, além de Advogado, Arquiteto, Assistente Social SUAS, Bibliotecário, Contador, Economista, Historiador, Jornalista, Médico do Trabalho, Médico Veterinário, Psicólogo I, Publicitário e Técnico Administrativo I e II.