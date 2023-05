Seagri-DF publica resultado do concurso para analista de desenvolvimento

567

O edital do certame ofertou, ao todo, 224 vagas de preenchimento imediato e 618 oportunidades para formação de cadastro reserva. As chances são destinadas aos cargos de analista de desenvolvimento e fiscalização agropecuária e técnico de desenvolvimento e fiscalização agropecuária, nas seguintes especialidades:





Analista de desenvolvimento e fiscalização agropecuária: administrador, biólogo, contador, economista, direito e legislação, médico veterinário, nutricionista, químico e zootecnista.





Técnico de desenvolvimento e fiscalização agropecuária: técnico de laboratório e agente administrativo.





O quadro de vagas do certame da Seagri conta, ainda, com a reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e hipossuficientes. A remuneração inicial é de R$ 6.792,50, para técnico, e R$ 10.670, para analista.





A seleção foi composta pelas fases de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; aplicação de prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de analista; e avaliação de títulos, de caráter classificatório, para o cargo de analista.