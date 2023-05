Prefeitura do RJ lança concurso para fiscal de renda; salário chega a R$ 26 mil

(foto: Arquivo/Prefeitura do Rio)

A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou o concurso para a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento (SMFP). Ao todo, são ofertadas 50 vagas, bem como 150 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para o cargo de fiscal de renda, cujo salário inicial chega a R$ 26.068,43 (vencimento-base é de R$ 1.833,63, acrescido de gratificações, nos valores de R$ 20.289,60 e R$ 3.945,20). O edital de abertura foi publicado nesta segunda-feira, no Diário Oficial municipal, a partir da página 56