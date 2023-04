Provas do concurso do Banco do Brasil serão neste domingo; veja dicas

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



As provas do concurso público do Banco do Brasil serão aplicadas neste domingo (23/4). Ao todo, o certame oferta 6.525 vagas, sendo 4 mil para preenchimento imediato e outras 2 mil para formação de cadastro reserva. As carreiras contempladas são a de agente de tecnologia e agente comercial, ambas de nível médio. O total de oportunidades sofreu alterações, após o BB acrescentar 525 postos para Pessoas com Deficiência (PcDs).

A remuneração inicial é de R$ 3.622,23 para uma jornada de 30h semanais. Os aprovados e nomeados também receberão benefícios, como: plano de saúde, auxílio alimentação, plano odontológico e possibilidade de ascensão de carreira, entre outros.





Para te ajudar a fazer a prova com tranquilidade, o professor Beto Fernandes, do Gran Cursos Online, deu as últimas dicas para a reta final da prova. Segundo o especialista, vale rever alguns temas importantes e que certamente serão cobrados e terão um bom peso na nota, como: conhecimentos bancários, vendas e negociação e informática.





Além disso, o especialista explica que o Banco do Brasil costuma cobrar questões semelhantes a outras já cobradas anteriormente, especialmente as que os alunos mais erraram. “O ideal, nessa fase, é pegar questões de provas anteriores para responder às questões dessas disciplinas”, sugeriu Beto.





Outra observação é que a Cesgranrio, banca organizadora do certame, diferentemente do Cebraspe, não penaliza o candidato caso ele venha a marcar uma questão ao acaso. Em outras palavras, o candidato pode "chutar" uma questão que não perderá pontos.





O professor ainda chamou atenção para cuidados básicos que não têm a ver com o conteúdo e por isso os candidatos podem deixar de lado. “Procure chegar com antecedência no local de prova, pois com certeza as principais vias estarão congestionadas. Os portões serão fechados às 13h. Não esqueça de levar caneta esferográfica da cor preta com embalagem transparente”, alertou. Sobre o concurso





concurso público do Banco do Brasil teve mais de 1,3 milhão de inscritos para as vagas de escriturário (agente comercial) e mais de 130 mil inscritos para as vagas de escriturário (agente de tecnologia). O certame oferta 6.525 vagas para todos os estados e Distrito Federal.

A seleção é composta por provas objetivas e de redação. Ambos os exames serão aplicados em 23 de abril. Os candidatos terão cinco horas para responder as avaliações.