Fábrica da Midea tem obras iniciadas em Pouso Alegre

Representantes da Midea Internacional lançam pedra fundamental para início de obras da multinacional em Pouso Alegre (foto: Nayara Andery/Terra do Mandu) A multinacional chinesa Midea lançou a pedra fundamental da construção da fábrica em Pouso Alegre, no Sul de Minas, nesta quarta-feira (12/4). O presidente da Midea Internacional, Eric Wang, disse na cerimônia que a intenção é fabricar 1,3 milhão de produtos por ano em Pouso Alegre e expandir a produção da linha branca.

Com investimento de R$ 600 milhões, a unidade vai gerar 500 vagas de emprego. Ela será a terceira unidade da multinacional no Brasil, que tem fábrica de ar condicionado residencial e microondas, em Manaus (AM), e produz ar condicionado empresarial, em Canoas (RS).





A Midea é uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo. "A fábrica de Pouso Alegre é o primeiro passo para o grupo crescer no Brasil. Ela terá 73 mil metros quadrados, inovação e novos elementos tecnológicos na indústria e produtos. Queremos estar entre os três líderes do mercado de refrigeradores em quatro anos", diz Wang.





Obra e geração de empregos

Na primeira etapa é feita a terraplanagem, e o Ceo da Midea, Felipe Costa, explica que a construção deve começar entre maio e junho. "Depois chegam as equipes de infraestrutura e instalação das linhas. Vamos contratar a partir do primeiro trimestre do ano que vem. No primeiro ano de operação esperamos gerar em torno de 500 empregos diretos."

Expandir a empresa é um dos projetos a longo prazo, anunciados pelo CEO. "A gente espera que depois venham mais investimentos para produzirmos. Temos o terreno com cerca de 270 mil metros e nossa primeira unidade tem 73 mil metros quadrados, então tem espaço para expansão no futuro."

As vendas da Midea em 2022 chegaram a R$ 3,3 bilhões no Brasil. Para Costa, a unidade de Pouso Alegre "faz com que possamos ter impacto local com empregos gerados e oportunidade de negócio, e gera impacto para o consumidor brasileiro com produtos mais acessíveis, com melhor qualidade e tecnologia."

Implantar a fábrica no Sul de Minas foi possível após a negociação entre a prefeitura e a agência de investimentos de Minas Gerais, Invest Minas. O prefeito Dimas Fonseca lembra que as negociações com a Midea começaram em 2021, e o início das obras mostra que a geração de centenas de empregos está próxima.

O gerente da Invest Minas, Renato Garcia, ressalta que "o Sul de Minas sempre é uma região muito procurada pelas empresas do Brasil e do mundo e Pouso Alegre é acolhedora e atrativa". Ele acrescenta que novas empresas estão em negociação para implantar sedes na região, entre elas, indústrias da cadeia produtiva de eletrodomésticos. (Nayara Andery/ Especial para o EM)