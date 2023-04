Auditores de atividades urbanas do DF: resultado da prova objetiva é publicado

(foto: Lúcio Bernardo Jr / Agência Brasília)

Está disponível o resultado final da prova objetiva do concurso público para auditores de atividades urbanas do Distrito Federal. O documento foi publicado no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) , banca examinadora. Também estão disponíveis a convocação para a prova discursiva, o resultado final da avaliação biopsicossocial e a convocação para a etapa de heteroidentificação.