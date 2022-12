Inscrições abertas: IEMA-ES abre concurso com salários iniciais de até R$ 6,5 mil

(foto: Instituto Últimos Refúgios/Reprodução)



Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo abriu um novo concurso público com oportunidades de nível técnico e superior. O certame está com 30 vagas abertas mais cadastro reserva, nos seguintes cargos:

Nível técnico: Técnico de desenvolvimento ambiental

Técnico agrícola;

Técnico ambiental;

Técnico em química.

Nível superior: Agente de desenvolvimento ambiental

Assistência social;

Ciências biológicas;

Ciências sociais;

Engenharia agronômica;

Engenharia ambiental;

Engenharia civil;

Engenharia de minas;

Engenharia de produção;

Engenharia florestal;

Engenharia mecânica;

Engenharia metalúrgica;

Engenharia química;

Geologia;

Medicina veterinária;

Oceanografia;

Psicologia;

Zootecnia.

Fazem parte da seleção as etapas de prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos. A prova objetiva está marcada para o dia 26 de fevereiro de 2023, no período vespertino. O horário e o local da prova serão informados no edital. O exame será aplicado na Grande Vitória, no Espírito Santo, e será composto por 120 questões distribuídas por áreas de conhecimento.





A prova discursiva será aplicada junto com a prova objetiva. Para os candidatos de nível técnico, o exame consistirá em uma redação, e para os de nível superior será um estudo de caso.





A última etapa consiste da avaliação de títulos, de caráter classificatório, realizada para todos os cargos de nível superior. Os candidatos serão avaliados em uma escala de 0 a 100 pontos.









Os aprovados nos cargos de nível técnico receberão o salário inicial de R$ 3.339,00. Já para os profissionais de nível superior o salário inicial é de R$ 6.582,60. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site do Instituto AOPC , banca organizadora.

Os interessados poderão se candidatar até o dia 25 de janeiro de 2023. Para efetivar a participação no certame, é necessário realizar o pagamento da taxa, no valor de R$ 65,15 (nível técnico) ou R$ 85,15 (nível superior).