Município de Prata abre concurso público com 188 vagas

O concurso no município de Prata tem validade de dois anos (foto: Reprodução/Google Street View) A Prefeitura de Prata anunciou concurso público destinado ao preenchimento temporário de 188 vagas para o município do Triângulo Mineiro. Os salários variam entre R$ 1.221 e R$ 16.985,84 em 53 cargos na estrutura do serviço público.

A abertura dessas vagas vai servir para substituição de servidores que estão afastados por conta de licenças maternidade, médicas, saúde, prêmio, entre outras (veja vagas abaixo).

A depender do cargo, são exigidas formações de ensinos fundamental, médio e superior completos, além de cursos técnicos, especialização ou pós-graduação, registro no conselho respectivo da área desejada, habilitação específica com a denominação do cargo, carteira de habilitação B, C e D.





As inscrições serão iniciadas em 30 de janeiro de 2023, sendo finalizadas em 3 de março. As taxas variam de R$ 55 a R$ 150. Solicitações de isenção do pagamento para inscrição poderão ser feitas de 30 de janeiro a 1ª de fevereiro de 2023.

A classificação será feita por meio de uma prova objetiva para todos, prevista para ser aplicada no dia 26 de março, e uma prova de aptidão física e prática para os candidatos aos cargos de serviços, operário, serviços gerais, operador de máquinas leves e operador de máquinas, que deverá ocorrer no dia 15 de abril.

O certame terá validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois anos.

Vagas: