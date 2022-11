Feira de Oportunidades do Inatel disponibilizará mais de 500 vagas

As 500 vagas são para estudantes e profissionais formados nas áreas de engenharia e tecnologia (foto: Tumisu/Pixabay ) Nos dias 16 e 17 de novembro, o Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), em Santa Rita do Sapucaí, Sul de Minas Gerais, promove a primeira edição de sua Feira de Oportunidades. A intenção do evento, que tem o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), é disponibilizar mais de 500 vagas de emprego e estágio para estudantes e profissionais formados nas áreas de engenharia e tecnologia da região.





Segundo o coordenador NESP, professor Bruno Monteiro, o projeto é de grande importância para alunos e ex-alunos do Inatel. “Acreditamos em iniciativas como estas que valorizam estudantes e profissionais formados pela instituição. Os engenheiros são a peça-chave para o desenvolvimento do país. Por isso, é mais que oportuno reunirmos em um só local as duas partes interessadas. E o ponto positivo é que estamos vivendo um período de aundância de vagas disponíveis no setor”, diz.

Na abertura do evento, que acontece na quarta-feira às 14h, os visitantes poderão acompanhar uma palestra sobre como as soft skills podem ajudar em processos seletivos e no cotidiano de trabalho. Na programação estão previstas ainda palestras com representantes das empresas que irão participar do evento e um show com a dupla de músicos “Bossa Roça”.





A participação é gratuita e aberta também a estudantes de ensino médio e técnico e de outras faculdades da região, além de outros profissionais da área. A inscrição deve ser feita de maneira antecipada no site do evento