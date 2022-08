Exército lança seleção com vagas para engenharia civil

(foto: 7º BE Cmb/ Divulgação)

O comandante do 7º Batalhão de Engenharia de Combate (7º BE Cmb) , Leonardo Ático, tornou público nesta quinta-feira (4/8) o edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado para cadastro reserva para contratação posterior de Pessoal Civil por tempo determinado.

O período de inscrições será aberto em 28 de agosto e permaneçerá assim até 06 de setembro, o valor da taxa de inscrição será de R$ 45,00 o boleto pode ser adquirido no site da Secretaria do Tesouro Nacional.

O canditado pode entregar a ficha de inscrições (anexo "B" do edital) juntamente com a documentação necessária (disponível no anexo "Q"), pessoalmente nos locais de inscrição ou pelos correios no endereço do 7º Batalhão de Combate, na rua Djalma Maranhão, 641, Nova Descoberta - CEP 59.075.2580 - Natal-RN.

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, ser do sexo masculino; possuir os requisitos para o exercício dos cargos; possuir aptidão física e mental comprovadas; são alguns dos requisitos cobrados nesta seleção.

A seleção é composta por:

Análise curricular e validação da documentação;

Prova teórica, a ser realizada na data provável de 19 de outubro e

Entrevista e apresentação da documentação original.

O Processo Seletivo tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez a critério da Administração.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.