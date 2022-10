Inscrições de concurso da ALMG são prorrogadas até 30/10

Por Maicon Costa

O concurso público da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) teve suas inscrições, que se encerrariam na sexta-feira (14/10), prorrogadas até 30/10. A decisão foi publicada na edição de quarta-feira (12/10) do Diário do Legislativo









As pessoas que emitiram o boleto com a data de vencimento antiga e não pagaram poderão tirar uma segunda via, com o novo prazo. Aqueles que já fizeram o pagamento, não precisarão fazer nada e continuarão no processo normalmente.





O concurso preencherá 200 vagas, com salários que vão de R$ 5.351,73, para cargos de nível médio, a R$ 10.091,58, para nível superior, todos com jornada semanal de 30 horas.