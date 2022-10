Concurso SEDF: Gabarito preliminar da prova para professor e pedagogo está disponível

André Amendoeira/SEEDF/Divulgação (foto: André Amendoeira/SEEDF/Divulgação)



Foi publicado o gabarito preliminar das provas do concurso público da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF), destinado ao preenchimento de vagas nos cargos de professor e pedagogo.





As provas foram aplicadas no último domingo (9/10). Os gabaritos estão disponíveis no site do Instituto Quadrix , banca examinadora, e já pode ser consultado pelos participantes do certame.

Segundo comunicado divulgado pela banca, os candidatos poderão interpor recursos contra os gabaritos a partir das 10h do dia 13 de outubro até as 18h do dia 19 do mesmo mês.





O resultado definitivo das provas objetivas será divulgado na data provável de 10 de novembro deste ano. Já os padrões preliminares de resposta e o resultado preliminar da prova discursiva têm a previsão de serem publicados no dia 9 de dezembro.





Provas para gestor serão aplicadas no próximo domingo

Os candidatos inscritos no concurso público da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) para o cargo de gestor em políticas públicas e gestão educacional farão o exame no próximo domingo.









As provas serão aplicadas no dia 16 de outubro e terão a duração de 4 horas. A instituição divulgou as orientações que devem ser seguidas no dia da prova, portanto, se você irá participar do certame, deve ficar atento às regras.

É orientado que o candidato confira o local de realização da prova com antecedência. A consulta pode ser realizada no site do Instituto Quadrix. Os portões serão abertos às 12h45 e serão fechados pontualmente às 13h45.





Concurso SEDF

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) divulgou o novo edital do concurso público em julho deste ano. A seleção está ofertando 4.254 vagas para diversos cargos de nível superior.





As chances são distribuídas entre os cargos de professor de educação básica, pedagogo - orientador educacional e analista de gestão educacional da carreira assistência à educação. Os salários iniciais variam entre R$ 4.076,99 e R$ 5.497,13.





A lotação dos candidatos aprovados, nomeados e empossados será em uma das Sedes Administrativas da Secretaria de Educação ou das Unidades Escolares, da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, de acordo com a natureza e as atribuições dos cargos e as necessidades da Secretaria.