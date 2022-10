Inscrições do concurso TRT 5ª Região são prorrogadas

(foto: TRT 5ª Região/Divulgação)



As inscrições do concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região foram prorrogadas. Seguindo a nova data, os candidatos poderão se inscrever até as 14h de 17 de outubro.





certame oferta vagas nas carreiras de analista judiciário e técnico judiciário, em diversas especialidades. Os aprovados na seleção receberão a remuneração inicial de R$ 12.455,30, para os cargos de analista, e R$ 7.591,37, para os cargos de técnico.

Além do salário, os candidatos ainda receberão benefícios de auxílio alimentação, assistência pré-escolar, auxílio-transporte e assistência médica e odontológica.









Para se inscrever, é necessário preencher o formulário disponível no site da Fundação Carlos Chagas (FCC) , e efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 160 (para os cargos de analista), e R$ 110 (para os cargos de técnico).

Àqueles que participarem do concurso do TRT 5ª Região passarão pelas etapas de aplicação de provas objetivas e discursivas. Para a carreira de policial judicial, a seleção contará com teste de aptidão física.





Confira o edital completo clicando aqui.

