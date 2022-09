PBH prevê contratação de 800 estagiários até dezembro

Das 80 vagas neste mês, 68 oportunidades são para estudantes de nível superior e outras 12 para aqueles que cursam o ensino médio (foto: PBH/Divulgação)



No momento, o Executivo municipal está com 80 vagas abertas neste mês, sendo 68 ofertas para estudantes de nível superior e outras 12 para aqueles que cursam o ensino médio. As remunerações variam de R$ 519 a R$ 1.439. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou nesta terça-feira (6/9) que prevê contratação de 800 estagiários até dezembro deste ano.No momento, o Executivo municipal está com 80 vagas abertas neste mês, sendo 68 ofertas para estudantes de nível superior e outras 12 para aqueles que cursam o ensino médio. As remunerações variam de R$ 519 a R$ 1.439.

“O cadastro só será efetivado após o preenchimento completo da ficha e o fornecimento, pelo sistema, do número de inscrição na Prefeitura, que é enviado para o endereço de e-mail informado pelo candidato”, explica a prefeitura.

A maioria das oportunidades são para as áreas de administração, biblioteconomia, comunicação social, gestão pública e em recursos humanos, educação física, enfermagem, letras (com especialização em Libras, espanhol e mandarim), primeiro e segundo anos do ensino médio.

Por outro lado, já há vagas imediatas para cursos nas áreas de tecnologia da informação, ciência da computação e áreas afins.



Os interessados, além de serem frequentes em suas instituições de ensino, devem, preferencialmente, morar em Belo Horizonte.

Prioridade

Segundo a prefeitura, “estudantes inscritos em algum programa social têm prioridade no recrutamento. Para aqueles com algum tipo de deficiência comprovada e que forem contratados, é assegurada a participação no estágio até a conclusão do curso. Em cumprimento à legislação, 10% do total de vagas atualmente disponíveis são reservadas para esse público”.

Remuneração

Médio/Técnico (4 horas): R$ 519,00

Superior (4 horas): R$ 742,66

Superior (5 horas): R$ 928,35

Superior (6 horas): R$ 1.114

Pós-Graduação (5 horas): R$ 1.439